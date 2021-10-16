譚耀宗被禁出席內地人大常委會會議　本港八日內三次現防疫漏洞

全國人大常委會本月19至23日於北京召開例行會議，全國人大常委譚耀宗原定於18日起程，但由於香港近期出現一宗源頭不明個案，他和另外三位列席代表，都不獲批准出席會議。

翻查資料，本港於10月8日公布一宗源頭不明的本地個案，患者是一名48歲男機場貨運站服務員，他感染到Delta變種病毒，但本港大學和衞生署為他做基因排序後，仍未能確定到他的感染源頭，僅發現他的基因排序與英國、歐洲、韓國和美國確診的個案的基因排序較接近。這宗個案令到本港51天本地零確診「斷纜」。



▼大圍金獅花園封區檢測▼



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衞生防護中心於10月8日公布一宗源頭不明的本地個案，涉及一名48歲男病人，居於沙田金獅花園第一期金輝閣，於香港國際機場擔任貨站服務員，須每星期進行檢測，於9月29日的檢測結果呈陰性，但於10月6日提交的樣本結果呈初步陽性，入院後於10月7日才出現喉嚨痛，入院後檢測的病毒樣本CT值為15至18，相較10月6日樣本的28至31大幅下降，反映入院後病毒量才驟然上升。患者曾於6月25日及7月28日在香港接種兩劑科興疫苗。

這名患者於機場超級一號貨站通宵工作，最後上班日期是10月7日。他主要負責卸貨及檢查貨物，貨物包括冷凍水果，貨機來自美國、歐洲、亞洲、中東等地，他主要在「機底」工作，但有時都會進入航機，不排除曾接觸帶病毒的外來機組人員。衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，難以判斷他受貨物傳染，或是機組人員傳染。

▼Hactl員工初步確診▼



當局在患者所住大廈封區檢測，但未有人確診；另又將400名接觸者送往檢疫，截至現時仍未有人確診或初步確診。不過，亦有香港空運貨站（Hactl）員工向《香港01》投訴，患者曾到辦公室，但辦工室職員卻毋須檢疫；投訴人又指大部份員工都會使用更衣室的浴室，但未聞其他部組的員工需檢疫，擔心會「走漏」。衞生防護中心在10月11日發現職員休息室內一個微波爐手柄上仍有陽性病毒，再安排曾觸碰該微波爐的員工檢疫。

全國人大常委譚耀宗稱不獲批准出席全國人大常委會。（資料圖片）

衞生防護中心和理工大學分別為病人做基因分析，以本港早前錄得的確診個案的現有基因組與患者（個案12258）的基因組進行比對，結果並不相同，再與網上基因庫（GISAID）現有的基因排序進行比對，亦沒有海外國家上載的基因排序與此個案吻合，但患者的基因排序與英國、歐洲、韓國和美國確診的個案的基因排序較接近。

換言之，現時仍未能找出這名患者的感染源頭，有專家指患者疑被「即日走」的機組人員感染，恐怕難以追查得到確切源頭，而這宗個案打破了本港連續51天本地「零確診」的紀錄。

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事實上，一直有指中央及廣東省政府十分關注香港的防疫狀態，也是是否與香港恢復通關的考慮要素之一。而在機場工確診後，本港在8日內再出現2次防疫漏洞。先是衞生防護中心於本周三（13日）公布，一名30歲印傭在9月17來港，在離開檢疫酒店前所有病毒檢測均呈陰性，惟10月7日到僱主天賦海灣3期—海鑽10座住所後，於翌日出現病徵，本月12日再進行檢測，結果呈初步陽性。換言之，該名外傭已在社區逗留6日。

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而衞生署昨日（15日）公布，一名俄羅斯聯邦駐香港總領事館人員初步確診．患者抵港後獲豁免酒店檢疫，在家居隔離，昨提交的樣本對病毒呈陽性，暫列輸入個案，其住所嘉亨灣1座今晚須封區強檢。

翻查資料，這並非首宗涉及領事豁免酒店檢疫的確診個案。衞生署人員去年曾「擺烏龍」， 誤批印度領事館人員豁免檢疫，在其離開機場抵家後，即收到確診通知；今年7月亦爆出沙地阿拉伯駐港領事兩名來港子女確診，衞生署調查發現二人未有遵照在家隔離規定，到東涌及太平山等處遊現。

實政圓桌立法會議員田北辰批評豁免制度接連出現漏洞，「點解要咁多人陪佢受罪？」他認為做法擾民，直言類似事件「一次都嫌多」，促政府檢視豁免檢疫安排，憂慮令到通關更無期。