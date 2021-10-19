電子道路收費失蹤？　港府擬兩年後收回西隧推「擠塞徵費」再評估

政府曾為在港推行電子道路收費，分別在1985年、2001年和2009年完成3次研究，並在2015年起推出「中區電子道路收費先導計劃」，原擬在中環灣仔繞道建成後實施，以先導形式評估電子道路收費成效後再擴至全港，惟在繞道建成兩年仍未聞樓梯響。



運房局局長陳帆及運輸署代表今日（19日）在立法會交通事務委員會中，表明將一改以中區作「頭炮」試驗的說法，稱會待2023年8月政府收回西區海底隧道營運權後，再就幾條過海隧道及其他隧道推出「擠塞徵費」，之後才再評估港島交通流量。換言之，中區電子道路收費計劃，繼續「束之高閣」。



陳帆表示，運輸署將於明年中開始向車主發放「繳費貼」，並於明年底開始在逐部在政府收費隧道推行不停車收費，「因應政府將在2023年8月收回西區海底隧道的契機，政府正積極研究推展擠塞徵費。」

他提及，運輸署會因應推行擠塞徵費後，評估中環的交通情況，充分顧及香港最新社會及經濟情況之後，決定如何落實「中環電子道路收費先導計劃」。

運輸署：推擠塞徵費影響港島車流 須再評估電子道路收費

運輸署副署長 （策劃及技術服務）邱國鼎之後亦補充，就電子道路收費工作未有停頓，今年剛通過修訂使用繳費貼的法例，亦完成公開技術測試。他指，收回西隧後政府會在過海隧道及其他政府收費隧道，透過以「不同時段不同收費」方案，控制過海車流量，而有關做法會影響整個港島及中環的車流，會再評估中環交通情況。

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翻查資料，政府於2015年12月就中環電子道路收費先導計劃的公眾參與文件，指出中環及鄰近地區道路交通擠塞，在中環灣仔繞道通車後提供了免費替代路線，該區亦有頗佳的公共交通服務，故選擇在中環推出先導計劃。當時政府亦提出，會在中區的先導計劃中，評估在香港實施電子道路收費的成效，考慮應否及如何將電子道路收費擴展至本港其他地區。