國泰屠龍｜學者：港欠缺配套培訓成本高昂　應優先聘香港本土機師

香港一邊致力發展航空業，設立香港國際航空學院，冀培訓航空人才；惟另方面，國泰航空去年10月宣布裁員，港龍航空亦告停運，包括機師在內，大批空勤人員失業。政府似無招可出，以保本地航空業人才就業。 有學者指，香港欠缺配套設施培訓機師，因此本地航空公司訓練機師時，需花過百萬元成本，將學員送到外國訓練，所費不菲。他認為本地人手重要，航空公司日後有空缺時，應優先聘請本地機師。

▼國泰大裁員▼

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2016年，時任特首梁振英在《施政報告》提到，將由機管局於機場成立香港國際航空學院，以培訓航空業人才，學院該年正式成立。到2020年《施政報告》，提到於港珠澳大橋香港口岸預留空位發展學院設施，包括增加學員宿舍。

雖然設有學院，但課程並不包括機師培訓，如港人冀成為機師，其中一大途徑便是參與本地航空公司舉辦的見習機師培訓計劃，早於1986年，港龍便推出相關計劃，不過每年取錄人數不多，翻查國泰年報資料，由2015年起，每年逾70人從計劃畢業，最多的2019年亦只有逾百人；相反，每年報名的人數，據報道指可多達5,000人，非常搶手。

經港龍見習機師培訓計劃成為的前港龍機長楊紹基表示，投考見習機師競爭大，每年幾千人報名，自己報名前雖持有小型飛機執照，但亦投考兩次方獲取錄。他直言，能進入面試階段已相關困難。他續指，機師訓練殊不簡單，需到澳洲培訓一年多，每年總有個別學員未能通過所有考核畢業。

中大航空政策研究中心政策研究主任羅祥國表示，香港過往依賴全球招聘，即使本地航空公司有意培訓，亦需花費數以百萬計成本，將見習機師送到外國訓練。他解釋，問題源於香港缺乏「自然供給」（natural supply）的機師，外地如新加坡、南韓等都有空軍，當空軍退役後，已有一定飛行經驗，可轉型為民航機師，為當地市場帶來機師供應。

羅祥國表示，香港過往依賴全球招聘，即使本地航空公司有意培訓，亦需就每人斥資以百萬計，將見習機師送到外國訓練。（資料圖片/盧翊銘攝）

羅祥國續指，對本港航空公司而言，由於欠缺配套，亦沒有空軍轉機師的途徑，公司必須花錢保送見習機師到外地學飛，培訓本地機師成本高，而且難保機師日後「轉會」他投。他形容培訓機師，變成航空公司長遠投資考慮，需權衡利弊。

楊紹基指當初即使停薪留職亦願意接受，只想繼續為港人服務，「始終香港係我哋屋企，我哋熱愛呢個地方，喺呢個地方長大，我哋所得嘅都係呢個地方畀」。（張浩維攝）

投考機師競爭激烈，航空公司需投放大量資源培訓，能成為機師的，在大眾眼中均是天之驕子，不過在疫情下失業機師亦進退兩難。楊紹基大學時修讀會計，畢業後亦曾於四大會計師樓工作，不過他認為返回會計業可能性較低。他說，由於自己會計行業資歷淺，卻已在社會工作多年，若與相若會計資歷者比較，對方會較優勝。他又指，香港機師就業途徑似乎限於受僱航空公司，而私人飛機市場不大，「唔會無啦啦有架飛機畀你飛，就業機會細好多、窄好多」，如果轉行則要從零開始。