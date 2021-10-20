乙型鏈球菌個案40日增79宗　患者曾接觸淡水魚　專家教路要避免咁

衛生防護中心早前公布，本港在9月起錄得79宗感染侵入性乙型鏈球菌個案，患者年齡最細只有1個月大，最大則為96歲，其中7名感染者死亡。該中心調查指，部分患者曾到街市接觸鯇魚等淡水魚，當局已到相關的街市採集環境樣本和魚樣本。有兒科醫生指，侵入性乙型鏈球菌因母體感染嬰兒的情況最為常見，嚴重者會引致細菌入血和腦膜炎。



衛生防護中心早前到楊屋道街市採樣，調查侵入性乙型鏈球菌連串感染個案。（資料圖片）

衛生防護中心早前已到荃灣楊屋道街市和元朗「雞地佳得香港實業有限公司」採集樣本，當局調查指部分患者曾到訪上述地方並處理未經烹煮的淡水魚時，而手部帶有傷口。中心認為病人感染可能與傷口感染，或食用未煮熟的淡水魚有關。患者年齡介乎1個月大至96歲，主要出現敗血症、腦膜炎、化膿性關節炎或膿腫／蜂窩組織炎等。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（20日）接受電台訪問時表示，是次連串感染事件值得關注，建議市民避免徒手揀魚，處理未熟的海鮮時應戴上手套，如果手部有傷口、有長期病患或免疫力問題人士需特別注意，另外也需要徹底煮熟魚類和海鮮才進食。

他又指， 侵入性乙型鏈球菌一旦入血會破壞不同器官，嚴重者可導致腦膜炎、敗血症、蜂窩組織炎、帶菌性關節炎等，甚至會死亡。患者如能在感染後24小時至48小時內確診，可獲處方抗生素防止病情惡化。

部分個案曾到訪街市，又用帶傷口的手指接觸淡水魚。（資料圖片）

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嬰生患病主因為母體感染

兒科醫生徐傑指，初生嬰兒感染乙型鏈球菌亦非罕見，「婦女在懷孕時在陰道會藏有乙型鏈球菌，初生嬰兒有機會出生時經過產道而受到感染」。因此，1個月大嬰兒患病主因是母體感染，與大人的感染源頭和方式截然不同。

嬰兒感染侵入性乙型鏈球菌主要會出現發燒，嚴重者會出現細菌入血和腦膜炎，一旦出現腦膜炎就會產生頭痛、神智不清等情況。惟成人到訪街市後一旦受到感染，並不會回家後傳染給家人和小朋友，但徐醫生強調仍需做足個人衛生、勤洗手和清潔，有傷口就切勿接觸魚類。

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