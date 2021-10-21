江若琳案｜律師指江與林小明關係要好　自稱「半個女」叫林少操勞

藝人江若琳（原名：江玲）被前經理人公司寰宇指涉違約的案件續審，江若琳今續作供，並接受寰宇的代表律師盤問。律師指江當時與寰宇的老闆林小明關係要好，二人交流的訊息中，江自稱以「半個女」身份著林不要操勞，又會向林講：「父親節快樂」。江卻否認與林關係非常好，但稱林曾透露與子女關係不佳，林與妻離婚時他亦不獲子女支持。



原告為寰宇藝人管理有限公司，被告為江玲、東旺國際娛樂有限公司。寰宇在2014年入稟時指江於2004年在其父母任監護人下，簽下10年的藝人經理人合約，其中一項條款指寰宇有優先權與江續約5年，寰宇亦通知江會行使續約權，但江單方面表示不續約，更拒絕參與寰宇接下的工作，寰宇遂就此索償。

江若琳每天都在丈夫陪同下到法庭。(朱棨新攝)

江稱要承擔工作人員頭痛藥費用

江指，除了音樂方面開支，她亦需承擔工作人員的頭痛藥、使用牙籤，以及舞蹈員的洗衣費等。寰宇的大律師指，江提及的頭痛藥和牙籤支出，在單據中只出現一次，又指舞蹈員的費用屬音樂開支。江表示不同意屬音樂開支，並略帶激動表示至今都不明白如何界定。寰宇的大律師質疑，為何江多年間未有就墊支費用查問，江強調她和母親都有詢問，但林小明回應是行規。

對於江昨日作供時稱，林小明未有就江和林的緋聞，做任何事保護她的聲譽，甚至現時對林感憤怒。江今澄清昨日作供時激動，強調事件已過去。

指江在與林訊息自稱半個女

寰宇的大律師問及江和林的關係，在涉案時段是否非常好，並讀出多個林和江之間的訊息。其中江稱以「半個女」身份，著對方不要操勞。江庭上解釋，林曾透露和子女關係差，子女在林和妻子的離婚事件中，不支持林。江因此當時想和江講「父親節快樂」；有次林讚江工作表現佳。林在訊息中著江到他家食鮑魚，江回應：「終於輪到我。」江亦曾把自己的造型照，傳給林，林回應：「造型麻麻」。惟江不同意當時和林的關係是非常好。

寰宇的大律師亦提及江的走光事件，指寰宇非江所講從沒有做任何事。江回應指，該些照片「到今時今日都喺度，各大網站仍然流傳緊。」

案件編號：HCA 1225/2014

江若琳的主要供詞。(詳看下圖)

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寰宇主席林小明早前供詞重點。(詳看下圖)