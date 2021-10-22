江若琳案｜鍾舒漫為好友作供　提歌手出新曲要「派台」考起法官

藝人江若琳（原名：江玲）被前經理人公司寰宇指涉違約的案件續審，歌手鍾舒漫任江若琳一方的證人。鍾稱她原本並不清楚江和寰宇的金錢糾紛，直至傳媒報道後才得知事件。鍾作供時又提到歌手製作新歌後要「派台」，惟主審法官不知道甚麼是「派台」，又問「派台」是否只限於電台。
原告寰宇藝人管理有限公司，被告江玲、東旺國際娛樂有限公司。
看傳媒才知江欠下公司墊支費
已離開英皇娛樂的鍾舒漫供稱，她與江若琳份屬好朋友。鍾指不清楚江在寰宇時曾欠下公司墊支費的事。直至看到傳媒報道後才知。而她作為朋友也有擔心對方，並有向江若琳問及情況。
提派台官稱唔係好明白
此外，鍾又提到歌手製作新曲後，一般都需要「派台」作宣傳。審理本案的暫委法官廖文健卻不太了解甚麼是「派台」，謂：「我暫時唔係好明白。」鍾即解釋，歌手製作新曲後，會把新歌送到電台播放，讓一般人有機會聽到他們的新曲。法官隨即問，是否只局限於電台。鍾便指，電視台等也可以。
案件編號：HCA 1225/2014
江若琳的主要供詞。(詳看下圖)
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寰宇主席林小明早前供詞重點。(詳看下圖)
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