江若琳案｜涉緋聞只能回應清者自清　江稱曾被當眾指罵：搶人老公

藝人江若琳（原名：江玲）被前經理人公司寰宇指涉違約的案件續審，江若琳第三天作供，庭上透露她和寰宇簽約的合約列明她不可懷孕，否則屬毀約，但若續約，約滿時她已卅多歲，這也是考慮之列。她又指，2008年被指介入老闆林小明的婚姻，是她一生人最大的侮辱，她稱這事不但被傳媒大肆報道，但公司只許她回應：「清者自清」。惟她卻因此被人用粗口怒罵，甚至出外食雲吞麵也遭「煮麵阿姐」罵說：「呢個咪搶人老公嗰個人。」



原告寰宇藝人管理有限公司，被告江玲、東旺國際娛樂有限公司。

分成並非考慮續約的唯一因素

江若琳今作供提及，寰宇老闆林小明曾於2013年，講及續約的事，並稱會增加江的分成。惟她指，增加分成只是其中一個考慮，指若再和寰宇續約，屆時她的年紀便是30多歲，但同時原本的合約列明，她不能懷孕，若懷孕便屬毀約。

江若琳稱當時被誤傳是老闆林小明的第三者時，只能向外回應「清者自清」，但她外出卻常遭指罵「搶人老公」。(朱棨新攝)

涉第三者緋聞只能回應清者自清

江若琳又提及，當年被傳為第三者，介入老闆林小明的婚姻。她指當時連續3個月，每天的報道、頭條，都是她緋聞的新聞。她指自己被人「屈」，但公司都只准她向記者講「清者自清」一類說話，坦言不明白為何自己開記者會澄清的機會也沒有。

被當眾指罵搶人老公嗰個人

她指事件是她一生人的最大的侮辱，當時曾在後台被人用粗口罵，甚至出外食雲吞麵，「煮麵阿姐」等亦在店內大喊謂：「呢個咪搶人老公嗰個人。」店內所有人會都會望向她。因此她外出都會戴口罩，江母亦會在她返家前，把附近的街招撕走。

遭經理人掟杯至成腳濕晒

此外，她又詳細講及2014年聲稱被經理人掟酒杯事件。她指，在某個生日飯局，有一名出席的記者為江的情況抱不平，在場的林小明因此感憤怒。當時江的經理人楊劍標，則連續向她掟三隻杯。她形容當時滿地玻璃碎，「成隻腳濕哂」，她更曾發訊息向友人求助。被問及為何不報警，她解釋當時大感驚慌，「個腦一片空白」。

江若琳作供3天的主要供詞。(詳看下圖)

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江自言也付出很多

寰宇的大律師則道出其版本，指該名記者指責寰宇未有做好經理人責任，質疑江為何發展欠佳。林小明強調這些都是其公司的內部事務，但該記者繼續指責寰宇。江的經理人楊劍標因此感憤怒，把杯掟向地下。江否認律師的說法，並稱全部都係大話。被問及在合約期間，寰宇是否給予她很多機會，江回應說：「我都有好多付出。」

離開公司多番遭封殺

她續透露，自是次訴訟起的7年間，林小明胞弟林小強多番「封殺」她。林小會致電導演等，著對方不要起用她，否則會「好麻煩」。她又舉例指，2017年她就其出道10周年舉辦演唱會，林小強致電一名有意投資演唱會的人士，著對方不要參與。該名投資者最終未有出資，幸好有其他單位投資。

江若琳作供完畢，明天將傳召江的母親作供。

案件編號：HCA 1225/2014

寰宇主席林小明早前供詞重點。(詳看下圖)

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江若琳於2018年與現任丈夫蕭唯展結婚。(詳看下圖)