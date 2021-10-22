江若琳案｜江母指娛樂圈複雜　從不想女兒加入　至今仍覺得後悔

藝人江若琳（原名：江玲）被前經理人公司寰宇指涉違約的案件續審，江若琳的母親出庭作供。她坦言從不想女兒加入娛樂圈，亦不想她在圈內得到成功，因為她覺得娛樂圈很複雜，不適合女兒，希望女兒數年後會退出並繼續學業，她至今仍覺得很後悔。她又稱女兒在寰宇期間要負擔個人開支，結果反欠公司錢，但公司又要其女兒坐的士，要求女兒搬家不要與家人住唐樓等，直言向財務公司借錢也不會有此要求。她提及女兒的工作和涉及緋聞時更多番痛哭，在旁聽席的江若琳見此亦禁不住灑淚。



原告寰宇藝人管理有限公司，被告江玲、東旺國際娛樂有限公司。

職員指圈內人都是這份合約

江若琳的母親周女士(下稱：江母)供稱，2004年她的女兒江若琳和寰宇簽約時，一名男職員向她講解合約的重點，包括江需支付個人開支，又稱「娛樂圈的人都係呢份」，但著汪母不要把文件讓第三者看。江母稱當時相信該職員的話，她在幼稚園任教，欠法律常識，該職員又稱該公司是上市公司，她覺得有政府監管。江母其後把分合約帶回家，讓丈夫簽署。

從不想女兒加入娛樂圈

江母又稱，其實不想女兒在娛樂圈成功，希望她數年後便退出，繼續學業，又說：「不嬲係咁諗，娛樂圈好複雜，唔啱我個女做。」惟女兒有意一試，她遂讓女兒加入。

江母提及寰宇指江若琳牙齒不整齊，曾建議她剝掉所有牙齒，重新植牙，江母哽咽稱當時女兒只有16歲，她便帶女兒見醫生，醫生指其女兒當時仍年輕，不應這樣做，醫生更反問：「邊個叫佢剝牙？叫嗰個人嚟俾我剝左先。」

女兒有工作卻要問她攞錢

寰宇大律師問及，江若琳入行後的工作和收入情況。江母指女身未有賺錢，「都係同我攞錢」。她稱當時有問女兒：「你有嘢做，點解要攞錢？」女兒解釋：「要搭車。」她指女兒「好乖」，不想她擔心，不敢透露工作的事。

惟江母於2008、2009年時從江的袋中發現單據，見女兒欠下公司很多錢。她指第一次見到該些單據，並說：「一個波（氣球），一張櫈都要佢俾錢......唔敢相信爭咁多錢。」江母又稱，不明白為何連工作人員的頭痛藥，也要她的女兒負責。她坦言當時很擔心，為免增添女兒煩惱未有多問，只會向經理人查詢。

女兒涉緋聞被罵狐狸精阿媽

江母又稱，女兒於2008年被傳介入老闆林小明的婚姻。當時經理人指，江的工作因緋聞而大受影響。她反問經理人，此事為公司老闆的事，為何她的女兒會受影響。江母又稱當時「日日俾人鬧」，被指為「狐狸精阿媽」，連到教會也不敢。

公司要女兒出外租樓

代表寰宇的大律師又指寰宇當時有墊支款項給江作為生活費，但江母稱寰宇同時要女兒出入坐的士，「街邊嘢都唔食得」，又要其女兒出外租樓，不可和家人同住唐樓。江母稱：即使向財務公司借錢，財務公司也不會有此要求。

案件編號：HCA 1225/2014

江若琳的主要供詞。(詳看下圖)

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寰宇主席林小明早前供詞重點。(詳看下圖)

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江若琳於2018年與現任丈夫蕭唯展結婚。(詳看下圖)