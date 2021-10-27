教師流失｜有團體指部分學校正面對人才流失　教育局：流失率平穩

或是受到移民潮的影響，立法會議員梁志祥今日（27日）於會上提問，有教育團體表示部分學校正面對教師流失問題，擔心影響教學質素。教育局回覆過去4個學年的幼稚園、小學、中學及特殊學校教師流失的比率，以及近2年最高流失率的科目，發現幼稚園的教師流失率一直高於10%，而中學的設計及科技科是最難留住教師的科目。該局亦解釋，教師流失的原因有很多，而根據近年的統計數字，學校整體的流失率大致平穩。



教育局就立法會議員提問，揭示過去4個學年幼稚園、小學、中學及特殊學校的教師流失率，發現幼稚園的教師流失率長期高於10%，更一度升高至12%以上，難以留住人才。而特殊學校的教師流失率亦普遍高於中小學。而下表並未有本學年的最新數字，教育局表示仍在編製中，故未能提供。

而按教師的第一任教科目計算，小學英文科和中學設計與科技科的教育流失率最高，後者更達10.8%。其餘較多教師流失的科目包括小學的圖書館科、音樂科，以及中學的倫理／宗教教育科、綜合科學科。

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教育局：據觀察有足夠合資格教師任教

雖然有教育團體擔心教師的流失率持續，部分學校正面對相關問題，並擔憂影響教學質素。教育局則認為目前學校的運作大致正常，近年的流失率平穩，而且據該局觀察，現學年有足夠的合資格教師任教。此外，隨着學齡人口下降，教師的需求相應減少。

該局亦解釋，教師流失很多種原因，包括退休、進修、轉往其他類別學校任教、從事其他行業、以其他私人理由離職等。

而在教學質素方面，教育局會繼續加強教師培訓及專業發展，包括由二○二○／二一學年起，落實教師專業階梯，優化為新入職教師、在職教師及擬晉升教師提供的培訓，當中包括關於《憲法》、《基本法》、教師專業操守的內容。