新家園聯中石化派100萬口罩　基層、的士小巴司機即日起可領取

新家園協會與中國石化今（4日）起向基層、小巴和的士司機，派發100萬個口罩，預料會有10萬人受惠。兩個機構早上在葵涌的油站舉行啟動儀式，並向十多名基層代表和的士司機派發抗疫包。

公務員事務局局長聶德權致辭時指，十分支持中資機構與非政府組織合作，支援市民抗疫。他又再亦谷針，指仍有約七成70歲以上長者未打針，是高危一族，當局即將推出流動接種車，為屋邨長者打針。



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公務員事務局局長聶德權表示，十分支持中資機構與非政府組織合作，在抗疫路上共同努力，因此出席活動為兩個機構加油。他又指，的士和小巴在過去近兩年的疫情面對許多困難和挑戰，仍堅守崗位，希望能藉今次活動向他們表達關懷。

聶德權亦不忘在活動中「谷針」，並笑說：「今時今日啲人見到我，除咗係公務員事務局局長之外，就諗起打針」。他表示，特定組群下周四（11日）開始接種第三針，惟仍有不少市民連第一針都未打，70歲或以上長者接種率僅三成多，形容他們屬高風險群組，為保護其安全，應鼓勵他們打針。

他強調，未來會繼續用各種方法方便長者打針，包括推出流動接種車，日後將穿梭多條屋邨，為街坊、長者打針。

聶德權表示，70歲或以上長者接種率僅三成多，形容他們屬高風險群組，為保護其安全，應鼓勵他們打針。（鄭子峰攝）

聶德權及後與中石化代表、新家園總幹事黃頌、中聯辦經濟部副部長郭韶偉等，向約20名新家園的基層會員和的士司機送上抗疫包，內有口罩和餅乾等。

口罩即日起在中石化12座油/ 氣站及新家園5大地區服務處派發，持有新家園會員卡、的士和小巴司機可到相應的地方領取一包共10個口罩。