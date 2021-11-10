強制檢測｜8間學校爆流感上榜　漢基國際學校、畢架山小學上榜

食物及衞生局今日（10日）凌晨公布強制檢測公告，8間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，因病徵與新冠肺炎相似，被納入強制檢測公告。涉事學校包括中華基督教會灣仔堂幼稚園、東華三院灣仔幼稚園、沙田聖公會靈風堂幼稚園等。



▼11月9日強制檢測公告詳情▼

強制檢測公告列明共有8間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告，包括中華基督教會灣仔堂幼稚園、九龍塘Kowloon Baptist Church Kindergarten、元朗遵道幼稚園、東華三院灣仔幼稚園、天水圍元朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園。

任何在10月27日至11月9日期間，曾身處以上地方超過兩小時人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於本月11日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於本月13日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

此外，九龍塘畢架山小學一年級及北角漢基國際學校學前班被納入強制檢測公告，10月27日至11月9日期間於以上指明學校就讀指明級別的學生，以及曾面授該等指明級別學生的老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），須於11月11日或之前接受檢測，不接受交樣本瓶。

受檢人士若在本月7日至9日期間已進行檢測，或已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (11月10日)▼

▼11月9日強制檢測公告詳情▼