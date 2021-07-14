港專「殺校」｜授業解惑35載「被終結」　夜校校長︰學生不是貨物

香港專業進修學校（港專）在6月28日以電郵通知夜校學生，稱下學年起停辦夜中學及英文專修課程，包括伊利沙伯中學夜校。一眾英文專修課程的學生早前回校，領取最後一份成績表。港專英文專修課程校長張國儀形容，港專停辦是「很突然、很傷感」，期望能原校復辦英專課程。



張國儀是伊利沙伯中學夜校英文專修課程的校長，最後上課日回來派發成績表。(林頌華攝)

現年68歲的張國儀，是伊利沙伯中學夜校英文專修課程的校長。時值1986年，他當時一介青年，加入前教育署成人教育組，開始在伊利沙伯中學任教。2003年港專接手後，他每星期教兩晚，負責由小一到中六成人英文基礎教育。

離別依依難捨師生情 張老師：友誼萬歲

卅五年一晃，已是最後上課日。那夜，張國儀走進班房，在白板上寫着「友誼萬歲」，等候學生回來領取成績表。有廿多歲的後生仔、也有兩鬢漸白的學生，陸續回到班房聚頭，跟張國儀握手道謝，留下一張張倩影。唸英文專修課程中四的Maggie說，工作上很多時候都要用英文，遇上問題便會請教張國儀，例如寫電郵，「我就會傳送給張老師，他很快就會回覆我說『你先不要傳送』，他立刻修改電郵，再傳送給客人，他說『如果你這樣寫，很失禮別人』」。

飲水思源的還有舊生。十多年前是張國儀學生的Kenneth，亦特別回來致意。他說張國儀當年的教導令他「在短短一兩年時間，我的英文水準提高了。」其後，他努力修讀碩士，取得優異成績。張國儀說，他對這個學生引以為傲。

課程助學生自我增值 冀保留校舍復辦

張國儀早屆退休之齡，原打算數年後找接班人再言退，豈料今次卻是港專退場，教師生涯戛然而止。他形容港專的決定「很突然、很傷感」，認為港專有能力經營大型成人教育中心，不少學生亦想繼續升讀，有人由小四讀到中四，一直在堅持。想到學生們前景未明，他慨歎「這一班是人來的，這一班不是貨物」。

「這一班是人來的，這一班不是貨物。」 張國儀

他解釋，修畢英專課程的學生，中學文憑試(DSE)英文科考獲合格後，有助求職，尤其是一班中年同學。「現時太多人失業，不少機構裁員，為保障自己一定要自我增值，亦有不少學生從內地來港，本身的資質不差，可惜英文能力不足」。

「對很多事情都放不下，幸好與這班同學繼續有聯絡。」臨別在即，張國儀跟學生說，有任何問題都可以找他。「但這些聯絡，可以做多少事呢？」他希望伊利沙伯中學校舍能夠保留，復辦課程，因為它位處旺角、交通便利，遠勝其他開辦英專課程的新界校舍。「去哪裏找一個這麼好的環境、這麼好的校舍去進修呢？」

「希望大家保重，多謝大家。」這是張國儀送給學生的最後一席話，學生也沒有吝嗇，用掌聲回敬。夜校沒有下課鐘聲，學生知道時候到了，一個接一個離席。這位老教師看着課室漸變得空蕩蕩，關燈，在漆黑中嘆一口氣，也邁步告別他的終身志業。