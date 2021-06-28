港專新學年停辦夜校英文專修課程　畢業生：削弱勢社群就讀機會

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-28 21:09

《香港01》接獲消息指，香港專業進修學校（港專）於新學年，擬停辦夜中學及英文專修課程。港專回覆查詢時確認消息，目前正全力聚焦發展，積極推動「職業專才教育」課程，為邁向「專業進修大學」的目標而努力，已知會了教育局。 有課程畢業生則批評，相關決定封殺弱勢社群就讀機會，質疑港專辦學理念、宗旨是否走「貴族化路線」。《香港01》已向教育局查詢，尚待回覆。

港專新學年停辦夜中學英文專修課程。（網上圖片）

港專解釋為邁向「專業進修大學」

港專表示，這是一項策略性決定，院校為香港目前唯一以「職業專才教育」為特色的自資大專，為配合教育局政策和自資專上教育委員會的建議，較早前已擬定了策略性發展計劃，目前正全力聚焦發展，積極推動「職業專才教育」課程，為邁向「專業進修大學」的目標而努力，故決定於新學年，停止開辦夜中學及英文專修課程，並知會了教育局。

港專稱已與另一間營辦夜中學資助課程及英文專修課程的機構「香港路德會持續進修教育部」聯繫，安排簡介會，直接為同學提供升讀夜中學及英文專修課程的資訊，並即時解答同學的問題。

畢業生：港專走貴族化路線？

有課程畢業生向《香港01》表示，不少人透過夜間努力讀書，完成中學課程，爭取香港中學文憑學歷，加強競爭條件；批評相關決定如同封殺弱勢社群就讀機會，質疑港專辦學理念、宗旨是否走「貴族化路線」，放棄協助底下階層的工作，亦斥事件始作俑者是教育局，任由港專單方面退出課程承辦，令學生面臨學業被腰斬，同學代表聯同部分老師今晚（28日）於旺角伊利沙伯中學舉行聲討大會。