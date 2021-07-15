三間辦學機構開設成人夜校　瑪利亞書院接替港專

教育局今日（15日）宣布委託路德會官塘夜校、香港路德會及香港華德福教育基金會瑪利亞書院有限公司為認可辦學機構，在2021/22學年至2025/26學年開辦「指定夜間成人教育課程資助計劃」。

三所辦學機構共於14間指定中心開辦夜間中學課程。其中，香港華德福教育基金會瑪利亞書院有限公司為新委託的辦學機構，接替早前決定停辦課程的港專。



開辦夜間中學課程的14間指定中心。

教育局指，鑑於有現行辦學機構於現周期屆滿後不再營辦有關夜間中學課程，為減低影響現時在相關辦學機構就學的學生，新周期的認可辦學機構承諾開辦與上學年相同的高中課程選修科目，以便學生過渡。

香港專業進修學校（港專）過往為開辦夜校課程之一的辦學機構，不過港專早前指因要推動「職業專才教育」課程，為邁向「專業進修大學」目標努力，而決定停辦。

香港華德福教育基金會瑪利亞書院現時有開辦高中夜校課程。（香港華德福教育基金會瑪利亞書院網站圖片）

「指定夜間成人教育課程資助計劃」資助年滿17歲的學員修讀由認可辦學機構於指定中心開辦的夜間中學課程。在2020/21學年，共有1,100多名學生就讀計劃下的夜間中學課程。入讀上述課程並符合資格的學員可獲發還3成學費。

此外，有經濟需要的學員如通過在職家庭及學生資助事務處轄下學生資助處的入息審查，可視乎入息審查結果獲發還全額或半額學費。學員如有經濟困難未能先行繳交學費，亦可向學資處申請「擴展的免入息審查貸款計劃」貸款。