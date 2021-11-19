新冠肺炎．11.19｜少年可先打科興 　完成檢疫菲傭返僱主家初確診

衞生防護中心今日（19日）公佈新增一宗輸入個案，34歲女患者為一名抵港菲傭，11月15日抵港，無病徵，帶L452R變種病毒，在竹篙灣檢疫中心確診，今日初步確診少於10宗。



政府今日（19日）公布已增購100萬劑復必泰疫苗以推行打第三針計劃，連同早前已付運抵港的750萬劑，政合共採購850萬劑復必泰疫苗。復星醫藥今早將BioNTech製造並於德國Baxter廠房封裝的該批增購疫苗付運抵港。



強制檢測│初確診菲傭曾到元朗化驗所 國泰城港威酒店等5處所覆檢

【23:52】一名菲傭抵港檢疫21日後，於第27日的檢測樣本才發現對新冠病毒呈陽性，並帶變種病毒L452R。港府今日（19日）晚上發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處元朗康樂路鈞德樓元福 X 光化驗中心的人士接受強制檢測。另外，因應早前三宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，於指定期間曾身處5個指明地方的人士需要再次進行檢測。

▼11.19跑馬地滙文樓封區檢測▼



+ 9

封區檢測｜菲傭完21日檢疫才確診 跑馬地山村道滙文樓強制檢測

【18:52】衞生署衞生防護中心今宣布，正調查一宗涉及L452R變異病毒株的初步確診輸入個案。

個案涉及一名31歲女病人，為一名外籍家庭傭工。她乘搭航班5J272於10月23日從菲律賓抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行的檢測結果呈陰性，於指定檢疫設施（竹篙灣檢疫中心）進行強制檢疫的六次檢測，結果均呈陰性。

她於11月13日完成強制檢疫後返回僱主於跑馬地山村道50-52號滙文樓的居所。她11月18日再次進行檢測，其於社區檢測中心採集的樣本檢測結果呈初步陽性，但病毒量低，Ct值大於30，並確認帶有L452R變異病毒株（N501Y和E484K則呈陰性）。政府今晚7時30分在上述地址進行封區強制檢測。

科學委員會劉宇隆︰料掀第五波疫情 建議小學生幼兒通關前要打針

【18:52】衞生署衞生防護中心轄下兩個委員會今日（19日）舉行聯席會議，首先為12歲至17歲群組接種科興疫苗，須相隔28天接種兩劑。委員會主席劉宇隆表示，香港已接近「清零」屬低風險地區，但如與內地通關及與世界接軌，無可避免會有第五波疫情，故在通關前必須為中學生、小學生、幼兒生建立免疫屏障，以減輕醫療系統負荷，不排除中學、小學、幼兒生，再數個月或半年後要打第三針，「我自己個人覺得，喺開關之前都要補多針。」但顧及幼兒家長憂慮，不急於冒進，會以循序漸進方式推展接種年齡。

科興疫苗｜12至17歲學生先接種 3至11歲兒童最快明年新學期打針

【17:42】衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，建議明年新學期後為3至11歲兒童打科興。他指，疫苗計劃須循序漸進，並需要更多時間聆聽幼稚園學生及小學生家長的憂慮，從而作出更多教育工作。現時會先建議12歲至17歲的青少年先接種科興。

（王潔恩攝）

新冠肺炎︱34歲菲傭確診 帶L452R變種病毒 曾接種兩劑科興疫苗

【14:42】本港今天（19日）新增一宗確診個案，屬輸入個案，患者是一名34歲女子，她是外傭，由菲律賓抵港，在竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診，帶有L452R變種病毒。她在今年5至6月完成接種兩劑科興疫苗。而初步確診個案少於10宗。

新冠疫苗｜梁子超：無可能先處理科興第三針 復必泰亦須盡快安排

【10:15】政府昨天（18日）公布，市民若已接種兩劑科興疫苗而第二劑疫苗是在6個月前接種，不論是否屬優先組別，均可由下周二（23日）起預約和由當天起接種第三劑新冠疫苗。



呼吸系統專科醫生梁子超今日（19日）在電台節目指出， 以色列等地研究發現復必泰疫苗接種6個月後保護水平亦大幅下降，故不明白為何港府只安排接種科興疫苗市民先打第三劑，而復必泰則未有相關安排：「個個打時間唔同，無可能先處理科興第三針，復必泰都有啲人超過6個月，須盡快處理問題」。

▼11月13日凱帆軒1至3座封區檢測▼

