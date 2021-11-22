趙家賢遭咬甩耳　被告稱無法代表片中施襲者　著主控自己問「他」

時任區議員趙家賢前年疑遭人咬甩部份左耳案，今（22日）在高等法院續審，被告繼續自辯，多番強調案發時腦袋一片空白，控方盤問時直指他有意圖傷人，被告一再否認，稱沒有水平評論新聞片見到的施襲者是否有意識，他不代表片中人，更叫主控官自己問「他」，又說他當時身上沒有貼上牌子，列明他是好人或壞人。



被告陳真（51歲）今繼續作供，並接受控方盤問。控方指，被告曾向趙家賢稱：「我認得你，你係議員。」被告指自己沒有印象講過，本身亦不認識趙家賢。

稱無水平評論片中施襲者是否有意識

控方庭上播放涉案新聞片段，顯示被告被問為何打人時，以廣東話回應：「我唔係打人，我係打狗。」他指，事後在新聞和證供文件才看到。控方繼指，片中人是有意識咬甩趙家賢的耳朵，被告稱不知怎樣回答，指他身上沒有貼上牌子，列明他是好人或壞人。控方隨即指，觀看片段可看到有否意識，被告回應「我無呢個水平，謝謝。」

控方主要證人供詞及案發經過。(詳看下圖)

+ 10

著主控官問片中人

控方並指出，被告片中咬趙家賢左耳後，嘗試把趙的右耳拉到被告的口，指片中人是有意識咬耳朵，而不咬鼻或咀唇。被告庭上回應：「呢個你要問佢。」控方遂稱：「咪就係你。」被告強調，對事件沒有印象﹕「要我代表佢，我依家講唔到。」

稱看涉案照片後很傷心

對於被告稱案發時腦段一片空白，控方反指其說法與片中的行為大相逕庭。被告回應：「呢個事情沒辦法講。」他又指，事後看到涉案的照片很傷心，因此只看一眼，不想繼續看。

控方直指，被告作供時誇大案發前飲酒的份量，和假稱曾焗桑拿，以營造腦袋一片空白的假像，被告案發時是清楚明白其行為。被告否認。

被捕後一直有看精神科及服藥

此外，被告作供時透露，被還柙後一直有精神科醫生跟進，期間有服食精神科藥物。此外，他於本年7月22日，在荔枝角收押所會見精神科醫生，該醫生並替被告撰寫精神科報告。

被告陳真，被控3項有意圖傷人和1項普通襲擊罪。控罪指他於2019年11月3日，在太古城中心外意圖使溫浩倫、梁碧琪和趙家賢的身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他們；及於同日同地襲擊梁瑩瑩。其中事主溫浩倫和梁碧琪為夫婦，梁瑩瑩則為梁碧琪的堂姐。

案件編號：HCCC204/2020