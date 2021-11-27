金馬獎｜港《時代革命》、《濁水漂流》奪最佳紀錄片、改編劇本獎

台灣金馬獎結果揭盅，兩部香港作品獲獎，其中由周冠威執導的紀錄片《時代革命》奪最佳紀錄片。他在得獎感言的影片中，指作品是屬於每一個有良知、有公義、為香港流過眼淚的香港人。他亦形容，單是電影的存在，都能給予各人一份擁抱。



另一套港產片《濁水漂流》亦獲得金馬獎最佳改編劇本，導演兼編劇李駿碩現場發表感言時，籲大家關注無家者，又直呼「多謝香港、香港加油」。



周冠威今日未有親身到台灣領獎，典禮上播出其得獎感言。周說，希望作品是屬於每一個有良知、有公義、為香港流過眼淚的香港人。他形容，製作電影過程中，哭過很多次，好幾次都靠這套電影自我安慰，以宣洩憤怒，仇恨，面對恐懼和創傷。電影中一個16歲中學生受訪者，於理工大學衝突中被困多天，身份亦被多人知道，回校上課時同學及老師都給他擁抱，班房都是眼淚，都是哭泣聲。他期望電影能像這份擁抱，「單單是這部電影的存在，都可給予一份安慰，一份擁抱。」

《濁水漂流》奪最佳改編劇本

電影《濁水漂流》亦奪最佳改編劇本，導演兼編劇李駿碩全程以廣東話致辭，感謝家人及朋友，最後直呼「多謝香港，香港加油」。《濁水漂流》講述無家者家當被沒收等情況，李亦提到部份無家者近日再到法庭提告，期望大家支持他們，「縱使人生很多缺陷，但這一刻他們是善良而正直的。」