校園天地｜華富邨寶血小學　「華寶童創市集日」

華富邨寶血小學的同學們在鄒桂芳校長和老師們的引導下，於11月16至17日在校內籌辦了一個充滿創意和歡樂的市集。「華寶童創市集日」配合學校主題「敢創新‧結美果」，學校讓學生學習設計屬於自己的市集攤位，啟發他們的創意與思維，經歷籌辦的過程及體驗當小檔主的滋味。



（華富邨寶血小學提供）

全校的市集攤位分為三個區域：小一至小二同學負責「試玩家@嘩啦啦遊戲區」；小三至小四同學負責「創業家@DIY賣物區」；小五至小六學生負責「教學家@興趣班大本營」。同學們在運作市集時都有不同角色及任務，除了學習與人合作外，還各出奇謀推鎖自己的攤位，吸引顧客。市集日當天，同學除了當小檔主外，亦可參與其他級別的市集活動，成為小客人呢！

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當天活動充分發揮「童創」的威力，「試玩家@嘩啦啦遊戲區」的遊戲十分精彩，例如「百發百中套圈圈」等，小檔主主持遊戲，並為參與者拍手吶喊打氣，勝出者更可獲得小禮物，場面相當熱鬧！「創業家@DIY賣物區」和「教學家@興趣班大本營」的參與者獲發代幣，分別用作購物和參與興趣班，學生藉此學習經營生意的體驗。有學生表示：當賣不出貨品時，便需要應變以減價促銷了！

市集日在熱鬧的氣氛中圓滿結束，同學在心意卡填寫上活動中「我最想感謝的人」，並把卡掛在「華寶感恩站」，同學都珍惜是次學習活並讓這份感恩之心滿佈校園！

（內容由華富邨寶血小學提供）

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