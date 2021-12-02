校園天地｜疫情下的「細」運會　體驗不一樣的校園生活

於10/11/2021，本校在校內舉行別開生面的「細」運會，讓全校「細路」能在學校不同角落參與多元化的競技活動，當中以個人技巧的體育活動為主，避免過多的身體接觸，如射箭、射籃、足球九宮格、跳繩、拋豆袋、呼拉圈等，同時加入體適能的訓練，以引起學生對運動的興趣，並促進運動的表現。在疫情下，學生已有有一段時間未能出外參觀或旅遊，亦較少機會能參與集體活動，因此，在「細」運會舉行這天，學生都顯得份外興奮，一大清早便急不及待進入學校參與活動。

（內容由方樹福堂基金方樹泉小學提供）



（方樹福堂基金方樹泉小學提供）

於「細」運會當天，每位學生會收到一張遊戲券，憑着手上的遊戲券，學生便可在學校各個地方隨處遊走，自由選擇參與不同的活動。學生會按所參與項目的表現取得分數，學校會於同日作統計，每個年級均會揀選最高分的男、女同學各一名，成為全級男子和女子總冠軍。

為了照顧全校學生的不同能力，校方在設計活動時，亦特意針對高、低年級學生安排不同活動，讓學生能發展潛能，例如低年級可選較容易的擲豆袋，拋膠圈、衝力射球等活動，高年級則可選擇開合跳、射籃、立定跳遠等。而當中最受大家歡迎的，莫過於在圖書館內進行射箭，以及於雨天操場內參與推沙壺競賽，這兩個項目均是學生平日沒太多機會接觸的活動，難得在這天可以親身體驗，同學們都顯得份外雀躍，即使排着長長的人龍，大家仍耐心等待，期待一嚐當中滋味。

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這天的「細」運會，令平日寧靜嚴肅的校園，化身成為運動競技場，氣氛頓時變得熱鬧而緊張。放學前，我們亦舉行了簡單而隆重的頒獎典禮，除頒發各級男子及女子總冠軍外，亦表揚同學這天積極參與各項活動，從中體現了志在參與的體育精神。而本屆「細」運會亦在一片歡樂的氣氛下完滿閉幕。

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