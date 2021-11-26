殺豬令｜漁護署公開野豬10年犯42宗傷人案　6人要做手術

漁農自然護理署誘捕及人道毁滅野豬措施引起爭議，市民連聲反對下，署方堅持捕殺野豬。漁護署今晚（26日）披露野豬傷人個案詳情，指個案有明顯上升趨勢，過去10年共42宗個案中，今年錄得17宗，當中6宗在本月（11月）發生；傷者中有44人需要到醫院或診所接受治療，當中6名傷者傷勢嚴重需要接受手術，指數字飆升顯示野豬「已構成很大威脅」，會繼續定期優先在大量野豬出沒、曾傷人的黑點捕捉野豬作人道處理。

漁護署重申，野豬傷人主要原因為搶奪食物或誤以為有食物而咬傷人，其次為被困市區時受驚亂撞傷人。



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總計有53名傷者 包括8長者2兒童

漁護署於過去多個星期屢次就捕殺野豬解畫，並重申會繼續捕捉野豬並作人道處理。署方指，由2011年至今的過去10年，共錄得42宗野豬傷人個案，並有明顯上升趨勢。署方數字顯示，2020年之前每年僅錄得個位數傷人個案，但今年已有17宗，11月更佔了6宗。

42宗野豬傷人個案涉及53名傷者，有8名長者和兩名兒童，6人需要接受手術，3人輕傷，有6名傷者情況不明。

近半傷人案涉及食物

漁護署亦有公布野豬傷人原因，包括6宗是被人或狗驅趕時野豬自衞攻擊或逃走時撞傷人、8宗被困市區時受驚亂撞傷人、19 宗因野豬搶奪食物或誤以為有食物而咬傷人，另有一宗野豬互相追逐時撞傷市民，及8宗原因不明。換言之，涉及食物個案佔近半（45%）。

署方指，野豬對市民安全「已構成很大威脅」，指野豬為「具危險性的野生動物」，因習慣在市區覓食及被人餵飼，向市民索食時可能會噬咬或撞傷人，亦有機會傳播結核病、戊型肝炎、甲型流感及豬鏈球菌等疾病。

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收市民舉報即會捕捉及作人道處理

漁護署強調，會繼續定期以捕捉野豬行動優先處理有大量野豬出沒、野豬曾傷人或對公眾構成危險的黑點，以保障市民安全和保持公共衞生；收市民舉報時，亦會把對公眾構成潛在危險或造成滋擾的野豬捕捉及作人道處理。