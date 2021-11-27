漁護署漫畫籲勿餵飼野豬變「吸嬲」　網民批雙重標準：咁你又餵？

漁農自然護理署誘捕及人道毁滅野豬措施引起爭議，不過在反對聲音下，該署以保護市民為由，繼續實施措施。漁護署昨（26日）於Facebook專頁中貼出漫畫，提醒市民切勿餵飼野豬，漫畫內容提到「久而久之改變咗佢哋嘅習性，令野豬變得倚賴人類餵食，失去自然覓食嘅本能。」

不過相關帖文引來網民不滿，有逾百人向漁護署「畀嬲」及留言批評。不少留言諷刺漁護署早前在南區的捕殺野豬行動中，曾以麵包作為誘餌，質疑為雙重標準，留言指︰「咁你又餵？」、「叫人不要餵，自己就走去用麵包引野豬下山再當場射殺，是甚麼玩法？」



漁護署於Facebook中貼出漫畫，提醒市民切勿餵飼野豬。（漁護署Facebook圖片）

漫畫提醒市民勿餵飼野豬改變其習性

漁護署昨日在Facebook中貼出漫畫，畫中的文字指出，如果有人開始餵飼野豬，會令野豬以為「揾食係咁簡單」，漸漸令更多野豬到市區等人餵食，甚至搶走人們的食物。該署又指，野豬多數在郊區出沒，天性行蹤隱秘，習慣避開人類，而平日主要在山林覓食。

然而近年因不少人餵飼野豬，改變其習性，令野豬變得倚賴人類餵食，失去自然覓食本能。野豬或會誤以為人類等於食物來源，於是走到民居附近覓食，增加野豬及人類接觸機會，或帶來嚴重意外及傳染疾病風險。貼文又呼籲市民切勿餵飼野豬。

▼11月17日，漁護署於深灣道圍捕野豬▼



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不過貼文迅速「吸嬲」，截至今日（27日）晚上６時半，在256個反應中，198個為「嬲嬲」。在一百多個留言中，不少人批評漁護署做法，亦有網友要求該署先嚴懲餵飼野豬市民，並應立即撤回人道毁滅新政策。另有網友不滿漁護署以一邊以麵包誘捕野豬，一邊又呼籲市民切勿餵飼，形容是雙重標準：「講一套做一套，我好亂即係應該點做？」