周守仁獲任命為天主教港區主教　稱陪伴年輕人　以同理心聆聽意見

撰文： 林劍 周皓宜 最後更新日期： 2021-05-18 14:45

天主教香港教區主教一職自2019年1月前主教楊鳴章逝世後懸空，梵蒂岡昨（17日）委任耶穌會中華省會長、華仁書院校監周守仁為天主教香港教區新主教。周守仁將於12月4日接受祝聖並於主教座堂就職，現任宗座署理湯漢樞機將繼續掌管教區。 周守仁今（18日）會見傳媒，他對獲委任香港教區主教感到很榮幸，稱他自己本身並非很願意出任，但基於對教宗的服從，因此接受任命。他指出，陪伴及以同理心聆聽年輕人意見非常重要，需要邀請年輕人一同討論，才能拉近距離。

周守仁：原本不是很願意出任主教

周守仁表示，數年前見到前主教楊鳴章出席記者會，當時自己「好輕鬆」，沒想到數年後自己會擔任主教。他稱，本身自己並不是很願意擔任主教，認為應由教區神職人員擔任，而自己是耶穌會成員，但由於教宗說很希望他擔任，因此服從教宗接受任命，但強調教宗沒有「施壓」。

他指，擔任香港教區主教需要承傳很長的歷史，任重道遠，「膊頭上都幾重」，希望幫助上社會上被忽略的群體，例如遭受家暴或失業人士。他認為，陪伴年輕人很重要，要用同理心聆聽年輕人的聲音，與他們同行，「走返埋一齊」。

周守仁說，年輕人也有很多種，對香港時勢有不同看法，認為要多了解年輕人的想法，邀請他們進行討論，而非辯論。他又稱看到報道指有在囚年輕人在獄中禪修，相信會有很大得着，欣賞他們作出的反省及反思。

望教育界給予學生思想空間

談及教育問題，周守仁希望教育界給予學生思想空間，否則學生無法成長。他提到，涉及法律等敏感議題，他亦會邀請專業人士與學生講解，助學生了解情況。

被問到中梵協議後，香港教區有沒有機會需要加入「愛國會」，以及作為主教將如何悍衞香港宗教自由，周守仁稱，中梵協議只涉及中國主教任命，非邦交協議，亦不包括香港與澳門，「愛國會」與協議無關。

林瑞琪：周守仁做事決斷但肯聽意見 缺教區經驗不成問題

天主教聖神研究中心前研究員林瑞琪今早（18日）於港台節目表示，認為周守仁是非常理想的人選，在靈修、行政方面很強，做事既有立場、決斷，但亦勇於聽人意見，並表達自己的意見，指教會內很多人都不敢表達個人意見，故周在這方面表現突出。他又指，周守仁過往擔任校監時會親自見學生，作風親民，亦關心教師。他又憶述，中大的天主教研究中心曾因天主教不夠人手而面臨關閉，後來改由耶穌會接手以免中心關閉，當時正是周守仁拍板決定。

林瑞琪提到，今次的人選相當難得，因為周所屬的耶穌會以往主張成員不做主教，着重於傳教及教育方面， 90年代曾經發生任命後拒絕，據聞周亦曾拒絕擔任主教，只是後來改變主意。

至於一度傳出的主教熱門人選，如被形容為開明派的夏志誠及親北京的蔡惠民，林瑞琪強調教廷的決定與大家討論沒有關係，在教廷內討論的熱門人選本身很多，但外間不會知道，因為教會內推選主教，是在很「默靜」的情況進行。他又指，任命主教的調升不一定有規則，例如榮休主教陳日君樞機都曾經6年不在香港工作，天主教內不像議會，很少有人質疑相關決定沒有詢問過自己意見。

【10:40】有記者提到國安法之下，與外國機構聯繫亦是敏感事情，是否擔心日後與外國教會聯繫亦有「紅線」，變成禁忌。周守仁指，現時未有這個擔心。

【10:30】被問到在國安法下，如何確保香港的宗教自由。周守仁指，宗教自由是社會基本的要素，會繼續和政府溝通。

【10:17】有記者問到，當年周守仁表示對六四事件會上街悼念，他本人今年會否參與悼念。周指，今年是否參與悼念六四視乎情況，包括是否合法，不鼓勵任何人做犯法行為，自己也不會做。



被問到過去幾年中國內地有「拆十字架」的行動，是否有迫害天主基督教，周守仁表示，拆十字架的事件有「好多背景」，要多了解，但自己看見這些情況，認為並不是很好的事情。至於天主教有沒有被「打壓」，他指這字眼有「重量」，每人有不同看法，希望大家能多了解，抱住和諧的心，他不想用「打壓」這個字。周重申，對拆十字架這事「感覺不好」，但背後原因他並不清楚，估計「可能有佢原因」。

【10:07】周守仁指，好幾年前見到前主教楊鳴章出席記者會，當時自己「好輕鬆」，想不到幾年後自己會坐在此。本身自己不是很願意擔任主教，認為應由教區神職人員去當，自己是耶穌會成員，但由於教宗方濟各說很希望他擔任，因此也會服從，但強調並非如一些報章所說的「施壓」。



周守仁表示，自己一直從事教育工作，對教區認識未算很深，要依靠湯漢樞機、整體教區兄弟姊妹的幫忙，工作才可做得更好。他又指，作為教區主教，要承傳很長的歷史，香港教區成立已180年，他本人任重道遠。



周守仁又指，目前未有詳細工作計劃，但認為多陪伴和聆聽年輕人很重要，不一定要認同對方，但強調要以同理心，理解、感受對方的處境，對年輕人的溝通方式和要求，也不能與成年人一樣。