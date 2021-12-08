2021經濟高峰論壇︱張翔指本港需人才　創新環境及資源亦不可缺乏

香港大學校長張翔在《香港01》主辦的經濟高峰論壇2021上表示，香港需要留住本地及從國際引進的頂端人才，也需要創新環境及資源，利用自身中西文化匯合的優質，擔任引領者的角色。



《香港01》舉辦經濟高峰論壇2021。（羅國輝攝）

張翔認為，港府近年對創科非常重視及投放大量資金，但認為與國外頂尖學校相比，對大學的投資仍然低得多，估計源於香港的大學傳統上主要停留在教學階段。

他指出，香港是中西方文化交集地，具有連接國家和世界的功能，應培養有才華的人，「偉大的國家通常10年、20年有一個偉大的工業，例如機器人、人工智能，都是多年的積累」，認為香港具有自身優勢，要擔任引領者角色，無論是科技、文化等。他相信，港府一方面需要有規劃，另一方面要有創新的土壤。

張總結指，香港需要本地及從國際引進的頂端人才，也需要創新的環境及資源。他解釋指，本港對人的要求高，對錯誤事情毫不留情，認為需要一個包容、容錯的社會；也需要政府、產業、民眾的支持。他又指，本港產業相對單一，主要是金融及服務業，但高新技術仍然缺乏，認為多樣化也同樣重要。