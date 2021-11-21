教協消失｜教育界人士組工會望爭權益：老師係寶貴資源

近月香港出現工會解散潮，有逾9萬名會員、香港最大單一行業工會的教協，亦在8月時宣布解散。教協消失，首當其衝的是前線教師；面對排山倒海的工作量和壓力，他們的權益、福利日後可以如何爭取？

曾為九龍城區議員、現為香港幼稚園教育專業交流協會主席的丁健華表示，平日聽到許多前線老師反映對現有教育政策感到不滿，面對縮班殺校，卻沒有組織能夠提供幫助。他坦言有意成立一個新的教師工會，認為要「返回初心」，製造由教師主導的平台，為他們爭取權益。提到如泰山壓頂般的國安教育，他批評為「失敗」；但認為如有適當的溝通和教育，相信全港教師都願意配合。



曾為九龍城區議員、現為香港幼稚園教育專業交流協會主席的丁健華表示，有意成立一個新的教師工會，為教師發聲。（呂諾君攝）

丁健華是九龍城的地區工作者，前年區選中曾爭取連任，最後敗給律師及民主派人士黃國桐。他同時是一間教育機構的總監，早年涉足教育界，源於20多年前研發出一套音樂教學課程，至今仍有不少幼稚園採用。雖然不是一名老師，但他認為，自己對教師行業的了解不淺，也能意識到一眾老師們正在面對的困難，「正因為我唔係佢哋校長、上司，更加容易接觸到老師嘅真正聲音。」他指，近年的教育政策往往對前線老師和辦學團體產生衝擊，例如在教改之下，老師的工作量有增無減，又要為應付進修疲於奔命。

而在疫情下，一班老師要進行網上授課，丁健華形容，老師要「自編自導自演」，更要學習剪片，整個行業工作範圍如同「多咗一個section」， 但局方全無支援。他認為網課能有效進行，全賴老師們有責任感「做好件事」；惟面對出生率下降、移民潮等，學生人數按年下降，政府卻只是縮班殺校，教師猶如「工具人」，「共渡難關時就話要一齊，到冇學生就話殺。」丁指出，教育是一門專業，老師由受訓、第一日工作開始，便「冇諗過轉行」，批評現今政策對老師並不人道，「教育係香港重要、不可或缺嘅部分，老師係當中嘅寶貴資源，政府唔應該咁樣對老師。」

嘆從無政策提及教師身心健康

談到教協消失，這個曾經由香港各個大學、中學、小學、幼稚園、特殊學校等教師組成的「老牌」工會，除了有超市廣為人知，事實上亦為教師爭取權益近半世紀。對於教協，丁健華認為，早期的教協確實是為教師著想，但後期變得政治化，他打算成立一個「香港教師工會」，希望能「返回初心」，為教師「爭福利、保權益」。他又提到，報章上不時聽到有關教師身心健康的負面消息，認為只屬冰山一角，希望日後在此方面亦能提供協助，「從來都冇一個政策提到老師嘅身心健康，冇一個正式團體為佢哋發聲。」他指，日後工會不會由他主導，冀吸引大量教師加入後由他們倡議，「一個人嘅聲音好少，但十個人嘅聲音就會多好多。」

丁指出，教育是一門專業，老師由受訓、第一日工作開始，便「冇諗過轉行」，批評現今政策對老師並不人道。（呂諾君攝）

丁健華提到，現時的教育政策有不少地方可以改善。以幼稚園為例，「免費優質幼稚園教育計劃」下的學校都會有政府資助，金額按學生「人頭」計算，但在出生率下降之下，資助額的增幅只按通脹率提升；對於私立幼稚園，獲得的援助就更只有「保就業」計劃，兩者的營運壓力均十分嚴峻。

批評國安教育「好失敗」



對於國安教育，丁健華則批評，政府推行過急且支援不足，認為需要一個學習、解釋的過程，老師才真心願意去做，「其實係好失敗嘅事，我哋係做教育，但𠵱家唔係用教育老師嘅方法去做呢件事。」他又指，國安教育應要有序推行，並為老師提供教材，「因為佢（國安法）係一個法，一個法律條文......前提係政府冇教，政策落嚟佢（老師）就要做。」丁指，不少教師反映「唔知點教」，亦擔心「教錯」會觸犯法例；但他認為，如有適當的溝通和教育，相信全港教師都願意配合去做。

面對出生率下降、移民潮等，香港的學生人數正按年下降。（資料圖片）

丁健華已報名參選立法會教育界功能界別，其他候選人包括林日豐、朱國強、文詩詠、林泳施。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。