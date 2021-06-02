專訪｜理大基因分析揭聯合醫院爆疫之因　病毒「沿著地鐵站爆發」

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-02 08:01

新冠肺炎「一疫」中，本港多間醫院出現爆發，當中最大型的群組是聯合醫院2D病房，病房內共21名病人和職員染疫。 理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒指出，根據基因排序結果，相信病毒在去年12月初於彩虹邨附近出現，其後「沿著地鐵站去爆發」，由彩虹蔓延到九龍灣，擴散到牛頭角，再「鑽入」聯合醫院所在的觀塘區，最後於12月底造成院內大爆發。 他又透露，基因排序證實，葵盛西邨8座5樓的確存在橫向傳播。

病毒獵人蕭傑恒系列報道：

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呢種突變好得意，沿住地鐵站咁爆發，彩虹、九龍灣、牛頭角、聯合醫院爆發。 理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒

蕭傑恒接受《香港01》專訪，指他的團隊和港大微生物學系袁國勇教授的團隊早前一起研究聯合醫院的爆發，發現院內傳播的是第四波流行的病毒株，惟刺突蛋白有一處突變。他們追蹤其他確診個案，發現這款病毒株在九龍東盛行，最早於去年12月初出現在彩虹邨附近，「呢種突變好得意，沿住地鐵站咁爆發，彩虹、九龍灣、牛頭角、聯合醫院爆發。」他認為若當時政府已推行「封區檢測」，或可阻止病毒蔓延，聯合醫院也不至出現爆發。

蕭傑恒的團隊發現，聯合醫院內傳播的是第四波流行的病毒株，惟刺突蛋白有一處突變。 （資料圖片／黃舒慧攝）

另外，本港高樓大廈林立，密度驚人，專家不時懷疑同大廈的患者是經由橫向或垂直傳播而受到感染。蕭傑恒透露，大部分同大廈患者之基因排序都是相同，甚至同屋苑的患者之基因亦是一樣，料彼此之間有傳播關係，例如葵盛西邨8座5樓居民之病毒基因同樣在某個核酸位置有同一個突變，即屬同一條傳播鏈，但難以確定是經由甚麼途徑傳播。