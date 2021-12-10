安心出行｜失明人互聯會：凸字套未出、表格按處所分　屢被拒堂食

政府昨日（9日）起強制市民入食肆等表列處所時須用「安心出行」，只有長者、16歲以下、殘疾或無家者等人可獲豁免。香港失明人互聯會中心主任盛李廉指，政府在推出措施前一日才提供失明人士專用表格，表格更以處所劃分，「小型食肆一張表、政府處所又一張表」，凸字套未出下，聯會需時按會員資料打印在不同大細紙張上，才可再寄給會員。

他直言，不少食肆未知失明人士可獲豁免，小型食店亦難安排人手協助，有會員「昨日接連被拒堂食，促政府「捨難取易」，容許長者及殘疾人士使用八達通登記，「強政勵治，都要合情合理，好嘅意見咪接納！」



失明人互聯會中文主任盛李廉。（黎倩婷攝）

香港失明人互聯會中心主任盛李廉今日（10日）在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，政府聲稱推出的「凸字套」仍未出，政府在推出措施前一日才提供失明人士專用表格予聯會，惟表格以處所劃分，「小型食肆一張表、政府處所又一張表」，聯會暫收到60名會員申請表格，需時打印在不同大細的紙張上，方便會員分辨，惟連同及郵寄需時兩至三日，若政府不統一表格，日後將更混亂及難以分辨。

強政勵治，都要合情合理，好嘅意見咪接納！ 香港失明人互聯會失明人中心主任盛李廉

盛李廉又說，不少食肆不清楚失明人士可獲豁免，堅持要求掃碼，小型食店又未必有人手協助，有會員接連被拒堂食。

失明人互聯會中文主任盛李廉（右）指，出入政府場所或食肆表格不一，協會只能以不同大小的紙張列印，協助會員區分。（黎倩婷攝）

有會員去幾間都話一定要掃，（職員）未知有豁免安排，都係要掃，都係入唔到去！ 香港失明人互聯會

盛李廉批評安排混亂，促政府容許長者及殘疾人士使用八達通登記，「捨難取易，大家都方便，唔洗咁多張表搞嚟搞去......強政勵治，都要合情合理，好嘅意見咪接納！」

有失明聽眾在另一電台節目說，「我係失明人，安心出行我都整唔到，我睇唔到嘛！」「聽過有人畀人嘟個陣搶手機，失明人更加唔敢交畀人，智能手機都幾貴」，看不清是職員還是義工，建議政府容許餐廳拍照記下失明人的殘疾人士文件及時間作紀錄。