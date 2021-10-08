施政報告｜環境局更新氣候行動藍圖　目標2035年停燃煤發電

為爭取2050年前實現碳中和，新一份《施政報告》公布2035年或之前停用煤作日常發電，以天然氣及可再生能源等取代燃煤發電，預計2035年的可再生能源比例，將增至7.5%至10%，長遠以增至15%為目標。

環境局長黃錦星今日（8日）聯同發展局、環境局及天文台等部門代表，出席《行政長官2021年施政報告》相關措施記者會，談及更新香港氣候行動藍圖細節。



本屆特區政府任內最後一份《施政報告》日前公布後，多個政策局輪流開記者會交代政策安排及細節。環保方面，《施政報告》公布2035年或之前停用煤作日常發電，以天然氣及可再生能源等取代燃煤發電。措施包括促進本地項目、區域合作和共同投資等，爭取提升可再生能源在發電燃料中所佔比例。

環境局局長黃錦星、環境局副局長謝展寰、發展局副局長廖振新、財經事務及庫務局副局長陳浩濂、運輸署署長羅淑佩、渠務署署長彭雅妮、環境局副秘書長伍江美妮、機電工程署副署長（規管服務）潘國英，以及香港天文台助理台長（拓展、研究及政務）宋文娟，今日下午兩時半出席記者會，講解更新香港氣候行動藍圖的細節。

《行政長官2021年施政報告》相關措施記者會



▼特首林鄭月娥施政報告2021懶人包▼



+ 3

▼《電動車普及化路線圖》電動商用車相關措施▼



+ 2

▼特首林鄭月娥施政報告2021重點▼

