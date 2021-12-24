環團推走膠餐具活動　市民儲滿印花可獲20元現金券

新冠肺炎疫情下，市民購買外賣次數大增，去年塑膠或發泡膠餐具棄置量更增30%。環保團體綠領行動推出「絕膠經濟圈」，由今年10月起至明年3月，市民在參與活動的元朗及油尖旺逾30間餐廳消費滿30元，並自備餐盒、不需膠餐具、飲管等即可獲得蓋印。儲滿20個蓋印，便可換取20元現金券，在參與活動的餐廳中使用。

計劃目前開展逾兩個月，綠領行動指已有10多名市民換領現金券。有參與活動的餐廳表示，活動前僅得約10%顧客會自備餐盒，最近則明顯增加約10%人。綠領行動建議，政府應可重用餐具租借服務，於「綠在區區」等設立租借點。



綠領行動推出的「絕膠經濟圈」為鼓勵市民自備食物容器購買外賣，活動分三階段進行，當中第二階段由今年10月開始。市民可先領取「絕膠印花咭」，其後光顧參與計劃的餐廳時，凡自備任何一件食物容器或拒絕即棄塑膠，包括餐具、飲管、外賣盒等，即可獲得一個蓋印，每次消費最多可獲五個蓋印。

綠領行動高級項目主任鍾珮筠指，目前團體已派發4,000多張印花卡，市民可到參與計劃的餐廳向店員領取。

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位於大角咀的「鄰居」為其中一間參與活動的餐廳，店主唐太不認為顧客自備餐盒造成麻煩，「可能有客唔知食物大細，個食物盒太細裝唔晒嘢食，但多數只係第一次幫襯嘅客。」她又指，未有活動前只得少部份顧客會自備餐盒，而活動開始後兩個月間，已增加約10%人「走膠餐具」。

店主倡政府補貼環保餐具生產商

唐太又稱，由於其餐廳主力經營外賣，故開店時已注重環保原素，包括拒用膠餐盒而改用紙製食物盒，以及木製餐具等。對於政府提出2025年起逐步實施管制即棄膠餐具，唐太坦言使用環保餐具成本較高，「都係靠自己份人工嚟支撐成本」。她建議政府應補貼環保餐具生產商，以降低價格。

居住在大角咀的黃先生亦有參與活動「儲印仔」，他解釋因兒子出生後，希望減少製造垃圾，令下一代可有更理想環境，故九年來堅持不論外賣或到街市購買餸菜，亦會自備餐具及容器，「以身作則做多啲，比淨係學校教環保更加簡單」。而透過綠領行動活動，黃指認識了更多支持環保的餐廳，「要外賣都傾向幫襯有參與活動嘅餐廳」。

另外，綠領行動又進行即棄餐具市場調查，發現非塑膠即棄餐具，包括紙或竹漿材質的價格比塑膠餐具高出85%至121%不等，直指「等多幾年係咪會回落都係疑問」。鍾珮筠認為，以非塑膠即棄餐具取代塑膠餐具只是「廢物轉移」，其他種類的垃圾亦會增加，無助解決堆填區「逼爆」問題，她要求政府應全面推動可重用餐具租借服務。

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