今日起擴大打第三針安排　地盤工：遲早都要打、唔打自己蝕底

政府今日（1日）起擴大疫苗接種計劃，已接種第二針滿六個月的市民可打第三針。今早不少人趁元旦假期到觀塘曉光街體育館社區疫苗接種中心，取即日籌接種第三針，當中不乏長者排隊取籌，早上100個名額於11點前便已派發完畢，遲來者需取下午的打針籌。

政府昨日宣布擴大疫苗氣泡，農曆新年前會收緊進入食肆及戲院等處所的要求，市民需接種第一針才可堂食或睇戲，有市民因怕日後生活不便，決定提早到今日接種第一針。



政府今日（1日）起擴大疫苗接種計劃讓已接種第二針滿六個月的市民可打第三針。記者今早到曉光街體育館社區疫苗接種中心，發現不少市民到場領取即日籌接種疫苗，當中亦包括接種第三針的市民，並以長者為主。上午的100個即日籌名額則於11點前便派完，之後取籌的市民需到下午才有名額接種疫苗。

郭先生今早到曉光街體育館疫苗接種中心拎即日籌接種第三針疫苗，被問到接種原因，他指：「遲早都要打架啦，政府號召你打，唔打自己蝕底啫」，加上於地盤工作，公司亦有建議儘早接種，所以趁今日有時間便接種疫苗；對於Omicron 病毒或流入社區，他稱「唔擔心」，指工作外甚少外出，風險較低。他指即使打完第三針疫苗，亦會做好防疫措施，「睇新聞嚟講打第三針都一樣中招」，笑言都是「各安天命」。

食物及衞生局局長陳肇始昨日亦宣布，農曆新年前將收緊食肆及戲院等例表處所的規管要求，需最少打一針才可進入，今早亦有市民因此而到場接種疫苗。

張小姐今早因新政策而到場接種疫苗，更指可能3月前需接種疫苗才可返工返學，無奈指「要搵食架嘛，返工都係要食飯，冇得唔打」，她又認為做好防禦措施已很足夠，基本上是「被迫」才會接種疫苗。她又提到政府一方面要求市民減少外出及聚會，但旅發局又於除夕夜舉行大型倒數活動，「自己講出嚟，官員都唔遵守」，未有做好榜樣，她又不滿國泰有機組人員無視防疫規例，導致Omicron病毒流出社區，「大家都係hea囉」。

呂同學亦於今早拎即日籌接種疫苗，趕於開學前接種第一針，他表示學校雖然無強迫接種，但校長不停施壓：「係咁催我哋打」，對於Omicron有機會流入社區，他表示最擔心是因疫情爆發而停課，因正就讀中三，如停課會對選科有大影響。

▼2021年11月新冠肺炎疫苗第三針開打情況▼

