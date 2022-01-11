旺角章記香港仔魚蛋王散裝魚蛋含甲基汞　可損胎兒腦發育需停售

食物安全中心今日（11日）公布，一個來自旺角西洋菜街150號地下的「章記香港仔魚蛋王」的散裝魚蛋樣本，含百萬分之零點二的甲基汞，如長期食用相關複合食品，其金屬含量或會影響健康，包括會影響胎兒腦部發育，成人則會損害視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。就今次違規情況，食安中心已要求涉事食肆停售有關產品。



一個來自旺角西洋菜街150號地下的「章記香港仔魚蛋王」的散裝魚蛋樣本，含百萬分之零點二的甲基汞，如長期食用相關複合食品，其金屬含量或會影響健康。（GOOGLE MAP截圖）

樣本甲基汞含量為百萬分之零點二

食安中心透過恆常食物監測計劃，從該旺角食肆抽取上述樣本進行檢測，被檢出金屬雜質甲基汞含量可能違反《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》，相關樣本甲基汞含量為百萬分之零點二，如長期食用相關複合食品，其金屬含量或會影響健康。

根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》（第132V章），任何人如售賣金屬含量足以危及或損害健康的食物，即屬違法。違例者一經定罪，最高可處罰款五萬元及監禁六個月。

體型較大魚類汞含量可能較高 孕婦幼童應避食

中心指出，魚類中的汞主要為甲基汞，攝取大量的汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。另外，一些國際機構如世界衞生組織早已指出，進食捕獵性魚類是人類攝入汞的主要途徑。中心的總膳食研究報告亦指出體型較大或捕獵性魚類的汞含量可能較高（例如吞拿魚、金目鯛、鯊魚、劍魚、旗魚、橘棘鯛和大王馬鮫魚等）。因此，較容易受汞影響的人士，包括孕婦和計劃懷孕的婦女和幼童等，在選擇魚類時應首選體型較小的魚類，避免進食上述魚類，從而減低攝入過量金屬污染物。