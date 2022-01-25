抗疫兩年｜港產口罩誓做世一　堅持不懈重研發︰唔會賺夠就割禾青

自2020年1月22日首現確診新冠肺炎個案，自此本港至今陷入長達兩年抗疫戰，口罩亦陪足市民兩年。疫情初時社會一度一罩難求，口罩價格甚至炒至數百元1盒，口罩工場其後如雨後春筍建立，曾幾可時的「香港製造」金漆招牌重出江湖。

不過口罩品牌林立，難免捲起一場腥風血雨。兩年過後，屹立不倒的口罩廠如何看將來？2020年6月成立的「Savewo救世」成功站穩、不足兩年回本之餘，製作的口罩更衝出香港，外銷至海外10個國家，其CEO及廠長接受《香港01》專訪時豪言目標是世界第一︰「唔係世界第一嘅野都唔去開發，如果一出街都買到，點解要喺香港做？」

【抗疫兩周年系列報道之五】



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「Savewo救世」強調「香港製造、香港研發、香港設計」，故不設門市，僅透過網店及超市等銷售代理的方式發售。（鄭子峰攝）

疫戰邁進第3年，本港口罩供應及價格回復穩定，街道佈滿口罩專門店，超市亦提供多款顏色、圖案、效能的口罩讓市民選擇。回想疫情初期，為促進本地口罩生產，政府在「防疫抗疫基金」下推出「本地口罩生產資助計劃」以應對口罩短缺燃眉之急，約20間口罩廠已獲批撥款，亦有廠商於網上眾籌後，但後來部分未能如期出貨，產生一班苦主。

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全年24小時運作接近無休 總投資5000萬已回本

「Savewo救世」沒有依靠政府或眾籌，反而選擇獨力求生，其CEO小丁及口罩廠長黃越洋更豪言︰「我哋從來冇攞過政府1蚊1毫，即係冇搵政府笨，冇眾籌！」

與大部分口罩廠商相同，兩人當時有見本港醫護防護物資供應不足，碰巧公司掌握過濾技術及面形數據，於是決定租用荃灣區佔地約10萬呎廠房用於生產及研發口罩。

跟想像不同的是，較遲起步的「Savewo救世」此後業務蒸蒸日上，去年須24小時不斷投入生產，僅年初一至初四休息停工，雖然日產超過20萬片口罩仍然供不應求。小丁更指，初次投入600萬元建廠，現時總投資額已達5,000萬元，卻已成功回本。

疫下兩年 黃越洋稱是汰弱留強時候：缺乏創新將被淘汰

然而，疫情爆發後，市面口罩品牌琳瑯滿目，僅標榜香港製造的口罩已逾數十間，去年更有指本地口罩供應過剩，面臨嚴重滯銷，業界更恐倒閉60間口罩廠。究竟如何擊敗其他對手呢？黃越洋認為業界正在汰弱留強，缺乏創新、品質平庸品牌將被淘汰，因此他強調品質的重要性：「好多人以為你死得？我哋講緊唔單止未死得，仲加緊機加緊人！」

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成功秘訣在於自主研發 CEO︰一賺到錢就加大投放

二人進一步指出，他們成功秘訣在於相比其他廠商，更著重自主研發，強調「香港製造、香港研發、香港設計」，故不設門市，僅透過網店及超市等銷售代理的方式發售。

黃越洋自豪地表示，現時已設計24小時保持99%過濾率的防水熔噴布、首款香港製造達FFP2級數的無障礙口罩，方便聽障者溝通時觀察口形；甚至改良口罩生產機，加入逐層消毒系統等：「我哋改良同解決問題比其他公司好，因為佢哋買部機返嚟壞咗啲功能，根本上唔知發生咩事。」

純以賺錢角度，大部分企業不會再投放資源，實行割禾青，但我哋冇末日心態，冇拍拍蘿柚走人，一賺到錢就加大投放喺公司。 「Savewo救世」CEO小丁

小丁則強調，Savewo救世不僅是口罩生產商，亦是一所研發企業，工廠內設有實驗室。除了銷售及原材料須假手於人外，物料研發、生產工序、口罩設計及包裝等均一手包辦，因此可隨時組裝口罩機投入生產。

他認為，若單純以賺錢角度，大部分企業不會再投放資源，實行「割禾青」：「但我哋冇嗰種末日心態，正常其他公司賺到錢，就拍拍蘿柚走人。我哋一賺到錢就加大投放喺公司。」

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盼疫情早日結束無懼無市場︰世界總有人需要我哋啲口罩

疫情令全球經濟受挫，僅防疫用品需求大增，部分市民眼中，口罩廠等於發災難財。問到會否希望疫情盡快完結，黃越洋斬釘截鐵回應指，「救世」是二人初心，強調他們與港人同樣希望疫情盡快完結。

他更信心滿滿指其口罩已達到世界級標準，即使疫情完結，外地需求仍能彌補本地市場不足；訪問當日，更有一箱貨櫃的口罩準備運往美國：「全世界咁大總會有人買我哋啲口罩，但我哋都希望疫症快啲完，大家快啲可以去返旅行。」

我哋都希望疫症快啲完，大家快啲可以去返旅行，即使疫情完結，外地（對口罩）需求仍能彌補本地市場，全世界咁大總會有人買我哋啲口罩。 「Savewo救世」口罩廠廠長黃越洋

沒想過疫情持續兩年 樂觀迎未來

雖然去年疫情一度緩和，惟踏入2022年因Omicron流入社區，本港爆第五波疫情。黃越洋坦言，從沒想像過疫情繼續發展下去：「又Delta，又Omicron，都唔知下一個英文用咩，基本上用晒成個元素周期表。個個諗住今年都Happy Ending，但人算不如天算，都係要繼續。」但他仍對未來抱樂觀態度，預期港人可於今年聖誕再度出埠旅行。

無諗過疫情繼續下去，又Delta，又Omicron，都唔知下個英文用咩，個個諗住今年會Happy Ending，但人算不如天算。 「Savewo救世」口罩廠廠長黃越洋

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正研發裝設有智能風扇的工業用口罩

設廠至今不足兩年，研發的口罩已獲得南韓、內地等多國認證達FFF2及KF94的級數，甚至獲更高等級的FFP3及KF99認證。現時Savewo救世的口罩優先供應本港，剩餘的產量才出口至海外10個國家，包括歐盟、美國、日本、新加坡、印尼等地。談到未來的研發計劃，小丁透露正研發工業用口罩及UVC消毒用品，更揚言Savewo救世的目標為世級第一，「唔係世界第一嘅野，我哋都唔去開發。因為出街都買到啦，點解要喺香港做？」

小丁續指，有見裝修工人在塵土飛揚的環境仍不願戴口罩，而市面的工業口罩透氣度不足，因此透露正設計裝智能風扇、過濾效果更強的口罩。現時構思為智能風扇將透過傳感器，根據配帶者呼吸的頻率調整轉速，使用時間長達12小時並可換電。「唔係加個智能兩個字咁簡單，係令到你呼吸嘅阻力係零。呼吸急促風扇會轉快啲，呼吸停頓風扇會唔轉或者轉到好慢。」

小丁於訪問中多次表達本港忽視科研人才的不滿︰「我以前夢想係做發明家，但我最後變咗做企業家，就因為搵唔到食。」

嘆香港忽視科研人才 想做發明家終變企業家：因搵唔到食

翻查資料，小丁為網購平台ZATA的負責人，亦曾以航拍專家多次接受傳媒採訪。他於今次訪問中，曾多次表達本港忽視科研人才的不滿：「我以前夢想係做發明家，但我最後變咗做企業家，就因為搵唔到食。香港咁多年輕人，咁多天才俾人埋沒，包括我自己。」最後，他亦再度狠批本港企業盛行速食文化，不願意投入資源研發：「同你講件產品要開發一年，但老板唔知件產品出到嚟好唔好，唔知賣唔賣到。你係老板畀唔畀錢？100個有99個都唔願意投資。」