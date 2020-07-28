口罩肺炎｜一合口罩廠商指口罩雜質為紙盒屑　負責人：已換供應商

新冠疫情爆發初期，本港曾一度出現口罩短缺，有本地商人設立口罩廠，製造港產口罩。其中「一合口罩」近月被指口罩表面有雜質，負責人何錫漢解釋，經調查涉及包裝盒供應商生產程序有問題，雜質為紙盒屑，已撤換供應商。他強調口罩廠獲檢測機構SGS認可為7級衛生安全標準，比一般的口罩廠的8級認證整潔約10倍。

對於近月鋪天蓋地的指控，「一合口罩」負責人何錫漢首為口罩表面不潔致歉。（歐嘉樂攝）

負責人何錫漢：蟲屍為紙碎

港大化學系博士鄺士山（K Kwong）早前在Facebook發布顯微鏡檢測的相片，驚見有口罩表面有雜質，被指涉事的口罩商「一合口罩」捲入事件，負責人何錫漢首為口罩表面不潔致歉。他解釋，由於包裝盒供應商生產程序有問題，以致被發現有蟲屍，「導致觀感唔係咁好。」

何續稱，舊包裝口罩使用抗菌塗層盒，脫落的紙屑對人體無害，亦不影響口罩的效能。但他承認在事件上有疏忽，指低估市民對紙碎的反應。在包裝盒供應商撕下紙碎測試後，發現與K Kwong相片上的蟲屍相似，因此在確認問題後已撤換供應商，並更改紙盒包裝的設計，在外觀、衛生程度、紙屑遺漏等各方面。他並聘用了前懲教署工業組監督、具有研究及參與口罩工業逾30年的陳先生為技術總監。

何錫漢承認初期的產能比想像中慢，指傳統工業上需要180日磨合，在機器未運作順暢前加速生產，以致印模被壓碎而沒有商標。（歐嘉樂攝）

已找檢測機構持續檢測

何錫漢表示，沒需要與K Kwong聯絡，已於網民指控的翌日安排檢測機構SGS，於辦公室及無塵車間隨機抽樣檢查，結果顯示沒有問題並將持續檢測。他解釋，口罩檢測並不簡單，主要有透氣度、防火性等5個範疇，指本港僅得幾個實驗室，民間無辦法準確測試。他贊同繼續檢驗，讓市民快速獲得初步資訊，但強調檢測機構為最準確。

至於被指口罩的鐵線及耳線質量差，何錫漢解釋由於初期口罩物料不穩定，供應商未能提供與樣本相同的物料，但強調會盡力把關篩選。他亦透露，口罩的過濾層為德國製，已簽署長期合約以穩定供應。

▼口罩製作流程▼

+ 8 + 7 + 6

「口罩冇Logo」因印模被壓碎​

雖然質量問題已一一解決，但何錫漢坦言，約有數千至1萬宗預購仍未處理。他承認初期的產能比想像中慢，指傳統工業上需要180日磨合，在機器未運作順暢前加速生產，以致印模被壓碎，唯有重用原廠設定無商標的印模，因此出現「口罩冇Logo」的指控。

何透露，現時已從每日生產口罩10小時，逐漸增至5條生產線24小時運作。他指，口罩生產速度的問題解決後，則發現物流發送緩慢，惟有更換物流供應商，並指郵政局因政府的措施不能辦工，將考慮其他方法供客戶領取。他亦指，第二批的預購量最多，期望3星期內完成配送，但需視乎防疫措施會否影響物流。

退貨比例達0.5%

何亦指，受各事件影響，退貨的比例約0.5%，而退款的比例約5%，並指目前仍有客戶陸續上門退款，至今仍未完成處理，但強調已增聘客戶服務員至15人處理退款。他並認為，疫情爆發後人心惶惶，市民透過抨擊現象，表達對生活的不信任。

承認公關的經驗不足

何承認公關的經驗不足，因此設立新部門重新開始，期望走入軌道後，將增加生產線衝出香港。他表示，最初設立口罩廠目的，為希望港人能容易購買口罩保護自身，從來沒有炒賣的打算，「我哋一樣可以同好多供應商一樣炒物料、炒機器口罩，賺嘅錢會遠比而家多。」