投資推廣署﹕暫未見外資撤走　續向外推廣香港

政府提出修訂「逃犯條例」引發抗議及示威事件已逾4個月，示威者行動持續升級，社會及經濟亦受到波及。不過投資推廣署署長傅仲森卻指出，尚未見有外資撤離香港，惟承認企業作出在港投資決定前，需要更多時間考慮。

有海外或內企擬未來3年前來發展

初創企業主管陳幗貞則指出，仍有企業表示有意在未來3年在投資及擴張業務。傅仲森表示，投資推廣署會加大推廣香港力度，以回復外界對香港信心，以及推廣香港在大灣區及一帶一路倡議中扮演的角色。

投資推廣署亦公布最新調查，報告顯示在香港的中國內地企業和初創企業數目都錄得持續增長。相比2017年，今年母公司在海外及內地的駐港公司數目增加9.9%，而本港的初創企業數目則上升42.8%。

當中有34%的初創企業創辦人來自世界各地。美國（15.4%）成為排名之首，其次是中國內地（14%）、英國（12.5%）、法國（7%）及澳洲（6.3%）。其中主要業務包括，金融科技、電子商貿等不同範疇的專業。

稱香港尚有多項優勢吸引企業前來

傅仲森明言對香港可以繼續吸引及保留海外及內地企業感到高興，又指出縱使國際格局存有不明朗，可是香港仍有多項優勢，有信心可以繼續吸引世界級投資者前來香港發展。

調查報告顯示，這些公司選擇在港設點的因素，主要包括簡單稅制及低稅率(71%)、資訊的自由流通性(63%)、地理位置(61%)及自由港地位(59%)。