明日大嶼｜環保署發環評研究概要　政府需展開至少12個月生態研究

政府於2018年提出「明日大嶼」計劃，土木工程拓展署上月提交三份環評研究概要申請，惟文件一直未交代人工島的具體位置。不過，環保署今日（24日）向土拓署發出三份環評研究概要，包括要求土拓署須在最終填海範圍及其附近500米範圍內，展開不少於12個月的陸上及海洋生態基線調查，以確認有關生境或物種的重要性。環保署又指，土拓署須先就填海工程提交環評報告，及後在提交連接道路的環評報告時，須就填海工程及連接道路的累積影響，再提交環評資料；在最後提交發展計劃的環評報告時，則須就填海工程、連接道路及發展計劃的累積影響提交環評資料。

綠惜地球批評，環保署未有適當運用權力，要求土拓署提交更多資料，卻已發出環評研究概要，對此感到極度失望。綠惜地球續指，過往環評研究概要不會隨便發出，例如機場三跑工程都需要補交資料。



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因應明日大嶼項目，土拓署於今年11月11日，斬件式分別提交交椅洲人工島填海工程、交椅洲人工島發展、香港島—大嶼山東北連接路等三份環評研究概要申請。不過，三份文件都只劃出研究填海的暫定大概範圍，稱不會佔用海域內的現有島嶼，未有提供人工島的具體位置。

環保署今日表示，按照《環境影響評估條例》，須在接獲相關申請45天內向申請人發出環評研究概要，並已考慮工程項目簡介公眾展示期間，所接獲的293份意見，包括17份由環境諮詢委員會委員提出的意見。

環保署續指，在環諮會委員及公眾提出的意見中，填海工程或引致的海洋生態和水質影響，較受到關注，因此交椅洲人工島填海工程的研究概要內，會要求土拓署須在擬建工程的最終填海範圍，以及其附近500米範圍內，展開不少於12個月的陸上及海洋生態基線調查，以相關生境或物種的重要性。

在空氣質素、水動力及水質評估方面，環保署指，研究概要要求土拓署須確保在最終填海、工程和發展範圍，以及可能受影響的區域及水域，展開空氣質素、水動力及水質模型，以評估工程對空氣質素及水質的累積影響。

根據公眾展示期的意見，環保署指，研究概要要求土拓署須分階段為填海工程、連接道路及發展計劃提交環評報告，希望可有系統地評估三項工程的累積影響。就此，土拓署須先就填海工程提交環評報告，及後在提交連接道路的環評報告時，須就填海工程及連接道路的累積影響提交環評資料，並在最後提交發展計劃的環評報告時，就填海工程、連接道路及發展計劃的累積影響，再提交環評資料。

環保署續指，擬備環評研究概要時，已參考其他大型基建工程，如機場三跑工程、港珠澳大橋等，是次三項工程項目需處理的環境課題及研究範圍，包括空氣質素、噪音、水質、廢物處理、生態、漁業、景觀和視覺、文化遺產、生命危害、累積影響等。

土拓署今日表示，會按環評研究概要，開展中部水域人工島計劃環評工作，同時會就相關的氣候變化適應力、碳中和、生物多樣性等課題展開研究，並提出具體建議。該署稱，會綜合考慮項目對環境造成的累積影響，並在完成環評工作後，提交環評報告予環保署審批。

對於環保署發出環評研究概要，綠惜地球批評，兼任環保署署長未有適當運用權力，以要求土拓署提交更詳細項目資料，就此感到極度失望。綠惜地球續指，以往環評研究概要不會隨便發出，例如三跑項目，就需要求補交資料，擔心日後政府基建都可以在「想法」、「願景」階段，就可以隨便開始環境影響評估程序，恐會犧牲香港生態及現有居民生活環境。

綠惜地球又指，大嶼山南方的中國海域，是今年發佈生態紅線規劃下的優先保護海域，認為「明日大嶼」違反國策「三線一單」。另外，綠惜地球認為，項目產生的溫室氣體，令香港更難實現2050年碳中和的目標。