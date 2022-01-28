童樂居虐兒案｜社署3月就一筆過撥款中兒童住宿照顧服務展開諮詢

香港保護兒童會轄下的「童樂居」爆出虐兒醜聞，最少35名幼童受害。勞工及福利局向立法會提交文件披露，將就「優化整筆撥款津助制度檢討報告」中有關提升津助服務質素的建議，優先開展兒童住宿照顧及相關服務的檢討工作，3月開始諮詢持份者，目標是在明年3月完成檢討。



社署表示，巡查團隊將更緊密地探訪被識別為「高風險」的服務單位，而社署會要求所有幼兒住宿照顧服務單位安裝閉路電視系統，以便加強監察，巡查團隊亦會抽查相關閉路電視紀錄。



▼1.26 保護兒童會公布涉及「童樂居」報告▼



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會緊密探訪被識別為「高風險」服務單位

勞工及福利局提到，社署的巡查團隊將更緊密地探訪被識別為「高風險」的服務單位，而社署會進行風險評估，加強巡查照顧易受傷害人士，或服務表現欠佳的服務單位。

另外，社署會要求所有幼兒住宿照顧服務單位安裝閉路電視系統，以便加強監察，署方的巡查團隊亦會抽查服務單位的閉路電視紀錄。局方又指，會檢視及加強住宿服務單位在處理和匯報特殊事件及投訴的機制，倘有個別服務單位需要財政支援，署方會提供協助。

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疑虐兒事件的幼兒工作員 調查屬實後將除名

局方指，涉及懷疑虐兒事件的幼兒工作員，經調查屬實後，將會從註冊中除名。另外，社署已於2022年1月22日向所有服務單位的營運者發出文件，提醒他們在聘請員工時遵從相關程序。

勞福局又指，已按「優化整筆撥款津助制度檢討報告」中有關提升津助服務質素的建議，優先開展兒童住宿照顧及相關服務的檢討工作，範圍包括服務對象及性質、服務表現標準等。政府會邀請保護兒童事務工作小組督導檢討工作，目標是在明年3月完成檢討。