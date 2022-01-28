童樂居案｜葛珮帆提出以特權法調查　議員促考慮停運、停資助

香港保護兒童會屬下童樂居被揭發生連串虐兒事件，保護兒童會成立的獨立檢討委員會早前向社會福利署提交報告，表明管理層須請辭，並有序全面更換幼兒工作員。民建聯立法會議員葛珮帆批評，事件至今未見勞工及福利局局長羅致光及社會福利署署長交代事件，要求他們下周一（31日）到福利事務委員會特別會議交代。



葛珮帆已去信立法會內務委員會主席李慧琼，動議引用《立法會（權力及特權）條例》，成立專責委員會調查事件。該黨議員張國鈞希望還原事件真相，強調若有人犯錯就要追究，並須堵塞制度漏洞。



張國鈞質疑機構自行調查欠說服力

葛珮帆見記者時表示，她將於2月11日的內會會議提出建議。一旦通過，成立專責委員會的提案，將由內會主席代為在立法會大會提出。葛解釋，以往立法會很少動用《立法會（權力及特權）條例》，但今次事件並非單一事件，而是有保護兒童機構內出現大範圍虐待事件。

她強調專責委員會調查範圍廣闊，包括調查其他幼兒中心、政府在事件中有否失職失責，事件成因等，強調是要查找整體制度問題。張國鈞表示，事件似乎反映整個監管系統失效，又認為由機構自己調查事件，成效令人懷疑，例如字眼有輕鬆帶過之嫌。

陳曼琪倡將35名兒童接離醫院過年

工聯會麥美娟也就童樂居事件，要求勞福局及社署下周一到福利事務委員會交代事件。她不排除會採取其他行動跟進，指有關管理層明顯有責任，機構是否繼續收受政府資助也值得思考。

選委界議員陳曼琪則表示，得知受虐的35名兒童正在醫院，認為安排並不合適，呼籲社署盡快協調其他社福機構，例如保良局照顧受虐兒童，亦可考慮以寄養家庭形式照顧有關兒童， 讓他們渡過一個有溫暖的新年。

陳曼琪認為童樂居應該停止運作，並要求香港保護兒童會前總幹事停止擔任兒童事務委員會委員。她指本港目前只有兩間保護兒童院舍服務機構，政府應研究增加提供該類服務的機構。