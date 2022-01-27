童樂居虐兒案｜狄志遠倡第三方介入　鄭泳舜失信心：須考慮除牌

香港保護兒童會屬下童樂居被揭發生虐兒事件，保護兒童會成立的獨立檢討委員會昨（26日）向社會福利署提交報告，發現童樂居幼兒工作員操守有問題，管理層疏於監管，必須有序撤換全部幼兒工作員。

立法會社會福利界議員狄志遠認為事件反映前線員工、中層管理以至機構高層、社會福利署都有問題。他認為，未來半年最重要是如何令受影響兒童回復正常，建議重整機構、以及日後加強監管時可邀請外界專業人士加入，改正內部錯誤文化。

民建聯立法會議員鄭泳舜強調，不接受保護兒童會的回應，質疑社署過去的監察機制是否不足，強調應考慮保護兒童會是否需要除牌，明言自己對保護兒童會無信心，擔心機構其他數十個服務單位都有問題。



狄志遠希望外間專業人士加入重整童樂居及保護兒童會的監督工作。（資料圖片）

狄志遠今早在港台節目《千禧年代》指，相信事件中，機構的前線人員有人觀念出現偏差。他相信在重整服務時，可引入外間人士協助重整，例如學者、退休人員等專業人士。他提出，負責監督的保護兒童會董事局也可邀兩位專業人士加入，改正習以為常的錯誤做法，包括考慮長期從事幼兒工作的人士，有相關運作經驗人士或學者等。

對於避免事件再次發生，狄相信如果機構內部有錯誤文化，外界人士加入將有所幫助。至於服務人手不足，他稱其他殘疾人士、安老院舍等都有同樣問題，相信與整筆過撥款制度有關，指整個社福界撥款比以往已減了6%，未來一年要再削1%，而撥款本身有八成用於支付員工薪酬，擔心未來人手壓力繼續加劇。

社署方面，狄志遠批評署方反應慢，沒有好好交代事件。不過，他對勞工及福利局局長羅致光的回應感到滿意，期望在立法會跟進，關心日後監督院舍的機制。

鄭泳舜質疑社署監察機制不足，又指當局未回應保護兒童會是否需要除牌。（資料圖片）

鄭泳舜質疑社署推卸無投訴 倡獨委會跟進事件

鄭泳舜在同一節目中表示，相信不少市民對報告仍然很不滿，指事件有30多人受害，20多人被捕，報告內提到的行為難以接受。他相信撥款不足不是構成事件的理由，不接受保護兒童會的回應。他又稱，社會福利署表示過去3年沒收到投訴，質疑是監察機制不足；而保護兒童會是否需要除牌，至今未有回應。

鄭泳舜強調，受害的小童是社會最弱小的一群，事件規模大，亦有包庇之嫌，應檢視整個巡查機制。他強調，自己對保護兒童會無信心，擔心其他數十個服務單位都存在問題。

至於報告指須大幅改動人手，鄭相信童樂居目前備受社會關注，近期肯定不會再出問題，但日後如果只是由內部調動人手，他會視之為小修小補，認為需要思考長遠是否需要其他社會服務單位承接服務，認為應設立獨立調查委員會跟進事件，不排除在立法會透過《（權力及特權）條例》調查事件。