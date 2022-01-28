童樂居案｜田北辰轟社署卸責：3歲怎懂投訴！保護兒童會須除牌

香港保護兒童會屬下童樂居被揭發生連串虐兒事件，保護兒童會成立的獨立檢討委員會前日（26日）向社會福利署提交報告，發現童樂居幼兒工作員操守有問題，管理層疏於監管，必須有序撤換全部幼兒工作員。



實政圓桌立法會議員田北辰今日（28日）在電台節目上表示，有7成童樂居幼兒工作員經驗不足3年，質疑倘若童樂居能夠撤換全部幼兒工作員，意味着市場上有足夠具經驗的人手，但童樂居管理層過往並無聘請，管理能力非常差，認為應撤銷保護兒童會的牌照。



田北辰稱，保護兒童會每年獲政府資助逾8,000萬，但該機構並無運用資助聘請適合人手，令社會對該機構失去信心，認為政府應撤銷其牌照。他批評政府回應指過去3年社署沒接獲有關保護兒童會的投訴，反問0至3歲小朋友怎會懂得投訴。

他又指，社署突擊檢查機構的作用不大，猶如「做騷」，認為署方應以更聰明的方式監管，例如善用科技，透過閉路電視監察。他稱，立法會福利事務委員會下周一（31日）將召開緊急會議，討論童樂居事件。