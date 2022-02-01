虎年大吉｜虎字字源曾被錯解一千多年　書法虎字寫法大不同

虎年來臨！但大家知不知道「虎」字的由來嗎？你又認識多少種「虎」字寫法呢？

虎字的字源︰《說文解字》也曾錯解

山獸之君。从虍，虎足象人足。象形。凡虎之屬皆从虎。 東漢許慎《說文解字》

東漢許慎撰著的《說文解字》是中國第一部按照偏旁部首編排的字典，也是世界上最早的字書之一。《說文》指「虎」為「山獸之君」，即是山中野獸之一。許慎認為「虎」字是象形字，從「虍」部，由於虎足跟人足相似，固有「儿」部件。

去到這裡，大家可能已經感到相當奇怪︰「老虎的腳怎麼可能跟人腳相似呢？」難道中國古代老虎的外形跟現今截然不同嗎？

到了清代段玉裁編著的《說文解字注》中，他嘗試為許慎的說法提供進一步解釋。段玉裁認為「虎」字應為「从虍从儿」，「虎之股腳似人，故其字上虍下儿。虍謂其文，儿謂其足也」。

不過，無論是《說文解字》，抑或是《說文解字注》的解釋都不正確。因為他們都以「虎」的篆書字形作解讀，忽略「虎」在篆體之前的演變。

【「虎」字從甲骨文至篆文的演變】

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在最初期，「虎」字象虎形，甲骨文上部為虎頭，下部為虎身、虎足、虎尾。到了戰國時期，基於文字簡化，虎身、足、爪、尾之形簡為人形，才出現「儿」部件。「虎」字不從「儿」，所謂的「儿」，其實是老虎足、尾之形的訛變。

「虎」字在書法的不同寫法

今日大家認識的「虎」字是現代楷書的規範寫法，其實古人寫「虎」字有多種寫法。以下為大家簡介一二。

唐代顏真卿的「虎」字。（圖片擷取自：https://bit.ly/3HdjwlW）

第一種寫法就是我們現在「虎」字寫法，如唐代顏真卿的「虎」字。

蘇軾的行書「虎」字。（圖片擷取自：https://bit.ly/3HdjwlW）

第二種是把上面的虎字頭「虍」變換寫法，如蘇軾的「虎」字。

明代李邕的「虎」字。（圖片擷取自：https://bit.ly/3HdjwlW）

第三種是「虍」頭不變，把下面的「儿」寫成「巾」，如明代李邕的「虎」字。

董其昌的行書「虎」字。（圖片擷取自：https://bit.ly/3HaGV7I）

第四種寫法是把「虍」頭和下面的「儿」字都換掉，中間的一豎或直接通下來，如董其昌的「虎」字。

文徵明行書的「虎」字。（圖片擷取自：https://bit.ly/3HaGV7I）

第五種寫法是在第四種的基礎上把除「巾」字以外的部分透過改變筆順和筆畫位置進行簡化，形成一種新的寫法，如文徵明的「虎」字。

在草書中，有一種寫法是把「虎」字的「虍」及「儿」作筆順及筆劃簡化。「虍」變成「先連寫平撇和左側的豎撇，再寫兩橫」，「儿」變成「巾」字，就如明代書法家徐渭的草書「虎」字。

董其昌草書的「一筆虎」。（圖片擷取自：https://bit.ly/3HaGV7I）

另外，在「虎」字的草書中，還有一種特別的寫法：「一筆虎」。這個寫法中，先寫第一筆平撇或短橫，跟左側豎撇連寫，再寫一短橫，然後順時針轉兩圈，最後以一筆長豎直下。

【點擊觀看不同虎字寫法】

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中文書法博大精深，即使是同一個字，都能以不同寫法展示。下次有機會，再跟大家分享其他有趣的書法作品。

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