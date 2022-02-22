Tesla指新車登記延滯突停Direct交車服務　車主呻交車無期白交租

電動車生產商Tesla，早前在港推出「Tesla Direct」銷售服務，在疫情期間方便準車主，將新車直接送到車主指定車位。惟近日有準車主陸續接獲Tesla通知，指「Tesla Direct」交車服務突然煞停。

香港汽車會會長李耀培透露，至今接獲至少兩宗參與電動車「一換一」車主求助，指Tesla交車日期一拖再拖，目前已苦等一個月仍交車無期，未能用車之餘，同時面對白交車位月租的損失。

Tesla回覆指，由於全球疫情關係，導致物流運輸及相關新車登記程序出現延滯，承認即日起暫時停止「Tesla Direct」服務，待情況恢復穩定再作決定。惟Tesla未有回覆，受影響的本港車主人數及後續安排。《香港01》亦就事件向運輸署查詢，正待回覆。



Tesla早前推出「Tesla Direct」直送交車服務，車主完成訂購及提交相關交車文件後，只需安坐家中，車行會把新車送到車主合資格的停車場車位。（資料圖片）

Tesla早前推出「Tesla Direct」直送交車服務，聲稱車主完成訂購及提交相關交車文件後，只需安坐家中，車行就會把新車送到車主指定的合資格停車場車位。在疫情下，方便車主換車。

不過近期不少已訂講Tesla電動車的準車主陸續接獲通知，指香港已暫停「Tesla Direct」的銷售服務，令準車主頓失預算，也未知何時才能收到新車。在Tesla官方網站有關服務頁面，已未有再顯示原有資訊，畫面變為「404 Page not found」。

李耀培透露，至今已收到兩宗參與「一換一」的車主求助。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

汽車會︰至少兩車主投訴指Tesla交車無期

李耀培透露，汽車會至今已收到兩宗參與電動車「一換一」計劃的車主求助。涉事車主原定上月可透過「Tesla Direct」收車，其後Tesla致電指要延至本月中交車，近日再接獲通知指，上門交車服務暫停，對方亦未能提供確實交車時間。

李說，疫情下不少市民靠私家車代步，減少交叉感染機會。兩名受影響車主均抱怨指，由於決定換車，早2、3個月前已「劏舊車」，亦為迎接新車，本月起已租泊車位，月租3,000至4,000多元。面對無了期等候新車交收，同時要白交租，準車主曾向Tesla查詢會否有延誤補償，例如代付泊車費，或提供回贈優惠等，但都未獲回覆。

他估計，隨本港多處爆疫或納入強檢，以及運輸署服務調整，延誤新車出牌手續，均有機會影響「Tesla Direct」服務。

方保僑︰當局處理「一換一」申請要等10個工作天

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑亦是Tesla車主，他透露政府早前公布公務員在家工作安排，令新車出牌緩慢，單是「一換一」要等10個工作天。之後再等運輸署出牌，已需時2、3個星期。另有車主反映，上月底已收車，但至今仍等運輸署出牌。