電動車趨普及　佔新登記私家車比例　三年間由1%增至12%

據運輸署資料，本港2020年首次登記的電動私家車約有4,595部，市佔率約12%，不論是數量或市佔率都比過去兩年大增。2020年電動私家車新登記數字比2019年增近九成，更是2018年的8.8倍。以首次登記的私家車市場佔比來說，2020年電動私家車佔所有私家車約12%，比2018年（1%）及2019（6%）大增。

電動車充電位方面，至上月底有180份「EV屋苑充電易資助計劃」申請獲環境保護署審批，涉逾4萬個停車位。



政府曾提及2020年全港電動車達至3成的目標，但至今電動私家車數目只有不足2%。（資料圖片）

電動私家車數量較過去兩年大增 市佔率升至12%

據運輸署資料，本港去年首次登記的電動私家車約有4,595部，市佔率約12%；不論是數量或市佔率都比過去兩年大增。單計數量，2020年電動私家車新登記數字比2019年的2,423部增九成，更是2018年471部的8.8倍。以首次登記的私家車比例來說，2020年電動私家車佔所有私家車約12%，比2018年的1%及2019的6%大增。

機管局車隊73%屬電動車

而香港郵政、機管局、港鐵、房協及市區重建局中，機管局車隊使用的電動車最多，截至2020年底，機管局530部車中，約73%（386部）屬電動車，比例及數量遠高於其他部門或機構。

環境局今日（20日）書面回覆立法會議員質詢時重申，除因運作需要等原因，未能轉用電動車外，所有政府新購及到期更換的中小型政府私家車必須使用電動車。港府亦有主動接觸公營機構，鼓勵使用電動車。另外，環境局說，已有公營機構表示會積極考慮逐步將部分車隊車輛更換為電動車，及將在旗下物業加設電動車充電設施。

電動私家車。(資料圖片)

2025年將設5,000公共充電器 同年政府擬徵充電費

截至上月底，公私營機構共提供逾4,600個供公眾使用的電動車充電器，其中逾1,700個由政府提供。環境局重申，會按《香港電動車普及化路線圖》目標，在2025年提供不少於5,000個公共充電器，往後再培增。而未來擴展電動車充電網時，會檢視各區情況，盡量平衡需求；並籌劃於約2025年起在政府停車場徵收充電費，協助推動充電服務市場化。

然而，書面回覆中披露，政府正在大澳安裝的9個充電器，完成時間將由今年底，延至2022年首季。

電動私家車。(資料圖片)

EV屋苑充電易資助計劃 逾4萬停車位獲批

另外，政府早前推出的20億元「EV屋苑充電易資助計劃」。環境保護署至2021年9月底已收逾500份申請，涉及10萬8千多個停車位。當中180份申請通過審批，涉逾4萬個停車位，另有6份未符條件的申請被拒。