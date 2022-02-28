補習老師涉串謀謀殺案復審　陪審團獲發檢測包　陰性結果方可出席

補習老師涉與Wargame（野戰遊戲）戰友串謀計劃謀殺騙財背叛者案續審，補習老師今(28日)繼續自辯，否認自己曾打算逃離香港製造不在場證據，並指示本案女證人進行謀殺計劃。另外，今早開庭時，法官表示將會向陪審團派發快速檢測包，讓他們每天進行檢測，取得陰性結果才到庭繼續出席聆訊。



兩名被告：蘇緯軒（20歲，無業）及蘇翰韜（31歲，補習老師），被控串謀在2018年11月某日至12月31日，在香港與翟詠詩及其他人串謀謀殺林靖峰，以及在2018年3月某日至2019年1月1日期間串謀無牌管有槍械及彈藥，包括槍、滅聲器及彈藥。

案件曾因疫情延後

法官甫開庭時，向本案陪審團表示將會向他們派發快速檢測包，讓他們每天到法院前進行檢測，取得陰性結果才到庭繼續出席聆訊。次被告在2月初已開始作供，惟至2月14日，法官指被告所處的荔枝角拘留所有確診者，懲教署為謹慎起見，暫停羈押送院所的人士上法庭，以避免散播病毒的可能。案件因而延後一段時間。

次被告否認與翟有性關係

次被告蘇翰韜今日接受控方盤問，他堅稱與本案污點證人翟詠詩沒有性關係，又指當時自己有女朋友，後來感覺翟對他有意思，已選擇避見對方，直至試槍當日。

稱曾遭翟訊息轟炸

他解釋，翟邀請他試槍前一日曾發脾氣，又用訊息轟炸他，所以他才與翟試槍，亦指雖然無意與對方發展男女關係，但仍想維持朋友關係。

控方指次被告在當年12月31日打算逃離香港製造不在場證據，並讓翟按指示進行謀殺計劃，而他亦但次被告否認說法。

案件編號：HCCC331/2020