STEM｜教育局推出2段教育短片　介紹學生運用知識優化義肢

一所學校與一個專門製作義肢的團體合作，不是要為有需要學生買義肢，而是搞STEM教學，最終是優化義肢設計，利用3D打印技術製作可供實際應用的義肢，送往非洲幫助有需要的人。



教育局再推出新的STEM教育短片，目的是期望不同持份者，進一步了解STEM教育的多面觀。兩套新短片名為「從STEM教育到關愛社群」和「STEM教育和開拓與創新精神」短片，重點展示學生應用數理科技的知識和技能造福人群，建立正面的價值觀。



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教育局表示，對中小學推動STEM教育時，局方落實不同支援措施，包括更新課程、舉辦不同類型的教師專業培訓課程等，鼓勵學校透過課堂內外多元的「動手動腦」活動，讓學生綜合及應用數理科技知識和技能，發揮創意潛能。現時不少學校安排學生進行跨學科專題研習、科學探究、設計及製作等活動，研製成品解決真實情境問題，例如以STEM幫助社會上有需要的人士，關懷社群、造福社會；亦有學校安排創科人士與學生分享，鼓勵實踐創新意念。

「從STEM教育到關愛社群」短片，是一所學校透過與一個專門製作義肢的團體合作，為學生安排手腦並用的活動，啟發學生運用STEM知識和技能，優化義肢設計，並利用3D打印技術製作可供實際應用的義肢，送往非洲幫助有需要的人。局方介紹指，過程中學生不但運用到從STEM相關學科所學的知識和技能，更進一步放眼世界，從而親身體會關懷他人以至為世界謀福祉，並學懂關愛、建立同理心等正面價值觀；亦了解到善用科學和科技不但能夠改善人們生活，更可為有需要的人帶來希望。

「STEM教育和開拓與創新精神」短片則是介紹一所學校提供機會讓學生認識有關發展初創企業，安排了一位創科企業家進入校園，為學生舉辦工作坊和分享會，介紹發展科創事業的歷程，並讓學生親手製作科創成品——可顯示不同資訊的智能薄膜。局方指，學生在活動中可了解化學科知識的實際應用，以及學會以創新意念研發科創產品；亦可領會到研發成品過程中需克服不少難題並提出解決方案，啟發學生在面對困難時保持正面積極的心態、勤奮不畏艱辛、勇於嘗試、不畏失敗，並以人為本、造福社會，從而培養開拓與創新精神。