STEM｜教育局推出兩「講數」短片　教授：無數學基礎難做好研究

教育局為推動STEM教育，課程發展處全新製作「STEM世界中的數學」及「STEM範疇專業︰數據科學家」兩套短片，從不同角度介紹數學在STEM教育的角色，如學生他日準備於STEM範疇進修及發展，更要在高中階段透過修讀數學科延伸部分單元一 (M1) 或單元二 (M2) ，努力裝備自己，打穩數學基礎。



「STEM世界中的數學」短片，透過多位不同範疇專家學者的訪談，令學生了解打好數學根基對科研的重要性。國家重點實驗室主任——香港城市大學電機工程學系講座教授陳志豪教授是無線通訊的專家，他於短片中指出，香港在過去數年很鼓勵創科發展，政府亦投入了很多資源，讓學生有更多機會從事科研，「如同學沒有良好的數學基礎，我們便很難將研究做好」。

其他受訪學者包括香港大學數學系名譽教授蕭文強教授、香港科技大學理學院副院長梁承裕教授，以及香港城市大學電子工程學系講座教授陸貴文教授，他們於短片中分享經驗，提醒學生數學對STEM學習的重要性，鼓勵大家積極充實自己，學好數學。

短片亦訪問了中學校長、數學教師，以及已修畢高中數學延伸部分單元一(M1)和單元二(M2)的大學生，他們分別從學校行政安排、學生學習和升學角度，分享有關教育局優化高中核心科目措施落實後，對推行M1和M2課程的正面影響，以及數學修讀延伸部分對學生的禆益。

「STEM範疇專業︰數據科學家」短片，則透過一位年青數據科學家Helsa的個人經歷，講解學好數學對發展大數據和人工智能等前沿科技範疇的重要性。她亦分享在外地交流期間，深刻體會到如何運用數學知識處理社會大型危機，亦因而了解到應用數學建模於解決現實難題方面所發揮的功效。

教育局強調，推動STEM教育，為裝備學生應對21世紀社會及全球因急速的經濟、科學及科技發展所帶來的轉變和挑戰。數學學習與STEM教育息息相關，良好的數學根基更對學生的個人發展有莫大的幫助。