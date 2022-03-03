教育局團體包辦青衣圍封工作　楊潤雄：官校人員將支援全民檢測

本港新冠病毒第五波疫情嚴峻，當局連日來圍封污水驗出對病毒呈陽性特別明顯的大廈，需要大量人手。政府動用不同公務員團隊落區進行圍封檢測，其中教育局已召集約300名組成支援隊伍，當中80人昨負責青衣美景花園第11座進行的強制檢測行動，局長楊潤雄今日（3日）在Facebook撰文，教育局團隊一手包辦所有籌備工作，過程中也要處理棘手問題，如解釋及幫助居民呈交幼兒糞便樣本、協助患有老人癡呆症的伯伯進行檢測等。



▼3月2日 青衣美景花園第11座圍封檢測▼



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教育局支援隊伍約有300人

楊潤雄昨（2日）在Facebook撰文表示，政府正動員一切可動員的力量和資源全力抗疫，與其他政府部門一樣，教育局成立的抗疫團隊過去數月一直協助社區的圍堵病毒及檢測工作，團隊最近已經擴充及加強支援能力，以應對第五波疫情轉趨嚴峻，也為稍後進行的全民強制檢測提供支援服務，目前支援隊伍已擴展至有約300名人員。

助呈交幼兒糞便樣本 幫失智症老翁進行檢測

青衣美景花園第11座的強制檢測行動共發現50宗初步陽性檢測個案和一宗不確定個案。楊潤雄在今日FB帖文中表示，共有80名教育局同事完成這次橫跨兩日的圍封行動，他們教育局團隊一手包辦所有籌備工作，從採購物資及安排運輸，到處理數據及聯絡不同單位，做了大量工夫。

他引述隊員表示，行動過程有不少挑戰，部分居民也特別需要他們的協助，例如解釋及幫助媽媽呈交幼兒糞便樣本、協助患有失智症老翁進行檢測，以及為行動不便的老人家作有序安排，令他們免受排隊之苦等，居民都十分理解及作出配合，有的更表達謝意，令行動更為圓滿成功。

楊潤雄說，教育局已經着手為稍後進行的全民強制檢測做準備，除了抗疫團隊之外，用作檢測中心的官立學校亦會有校內人員提供支援。「我在此感謝其他學校也會相應作出配合，更要感謝部分教育界同工組織義工隊，協助政府的檢測工作。」