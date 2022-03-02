疫苗｜上周4人死前14日內曾打針　合共71宗　均無證據有關聯

第五波疫情嚴峻，食衞局今日（2日）公布最新的疫苗接種數據，指截至2月27日，共接獲7,089宗個案，涉及接種疫苗的異常事件報告，當中上周佔47宗。此外，本港一共有71宗涉及離世前14日內接種疫苗的死亡個案，當中上周佔4宗為2男2女，年齡介乎介乎55至84歲。而專家委員會於上周已總結48宗死亡個案，認為至今並未發現不尋常的現象。



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上周共接獲47宗接種疫苗的異常事件報告

食衞局今日公布最新的資料指，截至2月27日晚上8時，本港合共接種約1,303萬劑疫苗，當中已接種一劑疫苗的市民約613萬名，佔12歲或以上人口的88.7%。

而衞生署共接獲7,089宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.05%，但不涉及3至15歲青少年接種疫苗後，懷疑心肌炎或心包炎的報告。當中，衞生署於2月20日至27日，共接獲47宗個案，涉及曾接種疫苗的異常事件報告，當中不涉及醫管局與疫苗接種有潛在關聯的死亡個案。

上周4宗針後死亡個案介乎55至84歲

此外，衞生署一共收到71宗涉及離世前14日內接種疫苗的死亡個案，佔疫苗接種總劑量的0.0005%，惟沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關。當中，衞生署於2月20日至27日，共接獲4宗於離世前14日內，曾接種疫苗的死亡報告，個案涉及兩男兩女，年齡介乎55歲及84歲男子、58歲及62歲女子，惟沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結48宗死亡個案，初步認為14宗個案沒有關聯，9宗仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況，並收集數據作評估。

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醫管局︰未有證據顯示接種疫苗增加死亡或流產風險。

根據醫管局資料，1月31日至2月27日期間，患者未接種疫苗的死亡個案比率，為每10萬人有339.4宗；患者已接種疫苗的死亡個案比率，為每10萬人有16.2宗，整體死亡率與過去3年同期數字相若。當中，未接種疫苗的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率，為每10萬人有14.8宗；已接種疫苗的同類型死亡個案比率，則為每10萬人有1宗。

此外，未有接種疫苗紀錄的流產個案比率，為每10萬人有39.1宗；而已接種疫苗後流產的個案比率，為每10萬人有8.2宗。醫管局指，根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加死亡或流產風險。

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