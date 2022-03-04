錦田江夏圍、元朗東頭隔離設施料3月中完工　提供2500多個單位

本港疫情失控，確診個案居高不下，社區隔離設施供不應求，不少患者滯留社區。加上全民強制檢測或將於本月底實施，屆時或出現大批確診者，當局急覓地點增設社區隔離設施，其中位於錦田江夏圍及元朗東頭的兩個過渡性房屋項目，被徵用作社區隔離設施。



運輸及房屋局局長陳帆及該局副局長蘇偉文，今日（4日）下午到兩個地點視察，料3月中旬可完成建築工程，並同步進行改裝，讓2,500多個單位盡快投入服務，預計可讓超過5,000名需要隔離的人士入住。



運輸及房屋局局長陳帆及該局副局長蘇偉文，今午曾到兩個社區隔離設施工地視察。（運房局社交平台專頁）

運輸及房屋局今日傍晚在社放專頁上發帖文，指運輸及房屋局局長陳帆及該局副局長蘇偉文，今午曾到兩個社區隔離設施工地視察。兩個工地原屬過渡性房屋項目，分別是由恒基借出土地興建的錦田江夏圍第一期，及由新鴻基借出土地興建的元朗東頭「同心村」。

據相片所見，有些過渡性房屋樓高四層，單位四四方方，設有冷氣，每間房亦有獨立浴室，內有熱水爐。相片展示的房間，其中一邊全是窗戶，房內裝修似乎已大致完成。

▼3月4日 被徵用作社區隔離設施的過渡性房屋內部▼



該文提到，兩個項目本預計今年4月底及5月底竣工，但工程團隊日以繼夜施工，兩個地盤合共投入近1,000名工人趕工，將原來項目計劃的完成工期提前，預計3月中旬可完成建築工程，並同步進行社區隔離設施所需的改裝工程，讓2,500多個單位盡快投入服務，預計可讓超過5,000名受隔離人士入住。

該文續指，已獲安排入住上述兩個過渡性房屋項目的家庭，政府會動用「防疫抗疫基金」向他們發放特惠津貼。

▼3月4日 陳帆及蘇偉文到社區隔離設施工地視察▼

