方艙醫院患者可獲ｍyTV SUPER免費一個月服務　睇片教登記方法

現時每日有逾萬人感染新冠病毒，部分患者獲安排到各「方艙醫院」隔離，面對四面牆壁，有患者感到乏悶，當局公布為患者「共渡時艱」，已找到無綫電線ｍyTV SUPER為方艙醫院設娛樂專區，免費給提供一個月MyTV Gold服務。



▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼



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在方艙醫院隔離患者，可按入住告示指示，WhatsApp姓名、房間號碼、接受檢測日期及入住日期。由於名額有限，會優先分配給逗留隔離設施7天或以上人士。

登記方法：

1.先到yTV SUPER網頁，按「登入／啟動」；

2.拉到最底，輸入「啟動碼」，可在入住時派發的文件中找到；

3.輸入相關個人資料，然後會收到SＭＳ驗證碼；

4.之後會收到客戶號碼及密碼；

5.再到App Store或Google Play下載ｍyTV SUPER程式；

6.再於程式輸入「客戶號碼」及「帳戶密碼」，便可成功登入。

▼方艙醫院工人模擬處理水浸▼