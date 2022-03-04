退燒藥｜港府指777款註冊藥含撲熱息痛籲勿囤積　考慮從內地採購

第五波疫情持續嚴峻，大批市民急撲成藥應急。港府今（4日）表示，注意到近日市場上對紓緩上呼吸道感染症狀的藥物，包括止痛及退燒、咳藥水及喉糖的需求急增，尤其是某些品牌含「撲熱息痛」（Paracetamol）成份的止痛退燒藥。

政府強調，用於紓緩上呼吸道感染症狀的藥物整體供應穩定，根據紀錄，本港現時有777個已註冊的藥劑製品含有撲熱息痛成份，呼籲市民毋須囤積。發言人又指，如有需要，會考慮從內地採購有關藥物，以確保本港市場供應穩定。



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個別品牌藥物因需求急增而短暫供應緊張

港府發言人提到，就市面可能出現有關藥物供應緊張的情況，衞生署已隨即聯繫相關供應商、製造商、本地製藥業以及社區藥房組織，得悉雖然個別品牌的藥物在香港因在短時間需求急增而出現短暫供應緊張，但整體供應仍然保持穩定。

因應預期相關產品的需求情況，衞生署亦已要求與政府有合約的供應商調撥貨源，以及其他供應商和本地製藥業組織增加供應以滿足本地市場需要。政府一直持續監察相關產品在香港的供應情況，與供應商、本地製藥業及社區藥房組織保持緊密溝通聯繫。如有需要，會考慮從內地採購有關藥物以確保本港市場供應穩定。

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根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章），所有「藥劑製品」必須符合安全、療效及質素標準，並獲香港藥劑業及毒藥管理局批准註冊，方可在港銷售。已註冊的藥劑製品會在包裝上印有「HK-XXXXX」樣式的香港註冊號碼。

撲熱息痛可用於止痛及退燒。根據紀錄，本港現時有777個已註冊的藥劑製品含有撲熱息痛成份。巿民可於衞生署藥物辦公室網頁利用「香港註冊藥劑製品搜尋」功能，以產品的英文名稱或成份，搜尋有關已註冊藥劑製品的資料。

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快速測試已收1900萬包 N95口罩逾3700萬個

商務及經濟發展局晚上則表示，醫療物資保障工作小組與內地專班緊密對接，各種醫療物資陸續分批運抵本港。工作小組至今已接收逾1,900萬個快速抗原測試包，除部份預留作「全民強制檢測」之用，其中超過1,200萬個測試包已透過相關部門及「全港社區抗疫連線」派發予各區市民、指定高風險及特定群組。

工作小組至今共接收超過37萬部夾指式脈搏血氧儀，並已全數分發予衞生署及醫管局供病人使用，另已接收超過3,700萬個N95及KN95口罩，主要預留作「全民強制檢測」時供市民使用，小組亦已將其中約110萬個口罩分發予衞生署及紀律部隊前線人員使用。

在中成藥方面，商經局表示，連同陸續到港的批次，工作小組共接收45萬盒由國家捐贈的抗疫中成藥。其中共17萬盒已透過連線及其他熱心社團在社區派發。工作小組亦開始陸續接收不同的個人保護裝備，包括近9萬個保護眼罩及近20萬個保護面罩，稍後會按不同部門的需要分發給前線人員使用。