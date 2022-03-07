隔離令｜警方：協助衞生當局執行　患者拒絕配合可被判監2個月

第五波疫情持續，不少患者滯留社區，警務處今日（7日）表示，當衞生當局向圍封強檢中檢測呈陽性的市民發出「隔離令」，警方會協助執行，呼籲市民應當遵守「隔離令」，若相關人士拒絕配合，或會違反妨礙公職人員的罪行，可被罰款5,000元及判處監禁兩個月；如確診人士在隔離期間離開隔離地點，亦有機會被罰款5,000元及判處監禁六個月。



▼3月7日 柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣圍封檢測▼



+ 11

警方表示，現正全力支持政府對抗第五波疫情，當政府進行圍封強檢，受檢人士須在其處所等候，直至所有人完成檢測，並大致確定結果，方可離開其處所。在衞生當局向圍封強檢中檢測呈陽性的市民發出「隔離令」，警方會協助執行。

警方呼籲，為防止疫情進一步擴散，市民應當遵守「隔離令」；並指根據第599章《預防及控制疾病條例》，相關人員有權把有關確診人士帶到社區隔離設施，如相關人士拒絕配合，可能違反妨礙公職人員的罪行，可被罰款5,000元及判處監禁兩個月。如確診人士在隔離期間離開隔離地點，亦有機會被罰款5,000元及判處監禁六個月。

▼3月7日 啓德啟晴邨賞晴樓、滿晴樓、悅晴樓圍封檢測▼

