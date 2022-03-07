隔離令｜警方：協助衞生當局執行　患者拒絕配合可被判監2個月

第五波疫情持續，不少患者滯留社區，警務處今日（7日）表示，當衞生當局向圍封強檢中檢測呈陽性的市民發出「隔離令」，警方會協助執行，呼籲市民應當遵守「隔離令」，若相關人士拒絕配合，或會違反妨礙公職人員的罪行，可被罰款5,000元及判處監禁兩個月；如確診人士在隔離期間離開隔離地點，亦有機會被罰款5,000元及判處監禁六個月。
▼3月7日 柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣圍封檢測▼
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警方表示，現正全力支持政府對抗第五波疫情，當政府進行圍封強檢，受檢人士須在其處所等候，直至所有人完成檢測，並大致確定結果，方可離開其處所。在衞生當局向圍封強檢中檢測呈陽性的市民發出「隔離令」，警方會協助執行。
警方呼籲，為防止疫情進一步擴散，市民應當遵守「隔離令」；並指根據第599章《預防及控制疾病條例》，相關人員有權把有關確診人士帶到社區隔離設施，如相關人士拒絕配合，可能違反妨礙公職人員的罪行，可被罰款5,000元及判處監禁兩個月。如確診人士在隔離期間離開隔離地點，亦有機會被罰款5,000元及判處監禁六個月。
▼3月7日 啓德啟晴邨賞晴樓、滿晴樓、悅晴樓圍封檢測▼
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啟德花園、爵悅庭等25個屋邨及屋苑污水陽性 18萬名居民要做檢測衞生署快測陽性呈報平台Q&A｜快測包非政府認可無留相能否呈報？封區｜啟晴邨石籬邨順天邨及柴灣怡翠苑7大廈污水呈陽性圍封強檢疫情｜新冠藥最快本月中指定診所派發 推系統供社區隔離者報病情衞生署快速測試陽性呈報平台今傍晚啟用 連結網址及填報資料第五波不治患者累計首逾2000人 4歲及8歲長期病女童今送院救不回